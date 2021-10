David Garay y Sugey Hernández son buscados en el triángulo dorado

Culiacán, SIn.- David Garay y su amiga Sugey Hernández, de 22 y 20 años, ambos originarios de Torreón, Coahulia, desaparecieron desde el pasado 4 de septiembre, siendo vistos por última vez en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa.

Desde entonces, la madre del joven David, Liliana Quiñones Cárdenas, ha buscado a su hijo desesperadamente en tres estados distintos que conforman el famoso triángulo dorado.

En rueda de prensa, Liliana informó que ambos jóvenes salieron de Torreón el pasado 2 de septiembre con rumbo a la ciudad de Mazatlán, en plan de viaje de diversión, que estuvieron en la perla del Pacífico hasta el día 4 de septiembre. Sin embargo, desde entonces nadie sabe sobre su paradero.

Comentó que estos se encontraban hospedados en el hotel Alo, en la Zona Dorada, y que fue el día 4 de septiembre cuando su hijo le avisó que iban a dejar el hospedaje a las 12:30 horas para regresar a Torreón.

Sin embargo, desde la 1:30 de la tarde, los teléfonos de los jóvenes comenzaron a mandar a buzón.

Fue, a través del rastreo de llamadas, que la madre del joven se percató que el celular de Sugey había sido utilizado desde el poblado de la Urraca, en el municipio de Mazatlán, alrededor de las 18:00 horas de ese mismo 4 de septiembre.

Ante lo sucedido, Liliana interpuso denuncias ante la Fiscalía de Sinaloa, la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Sinaloa y en Torreón y solicitó también la colaboración de las autoridades de Durango para la búsqueda de ambos jóvenes.

Liliana aseveró que ha sido el gobierno de Durango, quien ha estado ayudándole con la búsqueda de su hijo, pues en Sinaloa la Fiscalía no ha dado buenos resultados.

La madre del joven compartió que después de 20 días de búsqueda, la fiscalía de Durango informó que a través del 911 se encontró el vehículo tipo Jetta de color blanco similar al del joven David sobre la carretera libre que conduce de Mazatlán a Durango entre los pueblos de El Palmito y Potrilleros, pero el paradero de los jóvenes continúa desconocido.

Ante eso, Liliana intuye que los jóvenes pudieron sufrir algún accidente automovilístico, pero la búsqueda en vida de estos dos en hospitales y cárceles no ha tenido éxito.

Esta mañana, Liliana se plantó en la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, en exigencia de mayores resultados por parte del estado para encontrar con vida a David y Sugey.

"Es una desesperación muy fea, le hago un llamado a las autoridades estatales correspondientes que por favor me ayuden porque no es posible que se desaparezcan una muchacha y un muchacho y un carro, no se los puede tragar la tierra, no tenemos respuesta y están vinculados tres estados Mazatlán, Durango y Torreón, porque no sabemos donde están", Puntualizó la madre del joven.









