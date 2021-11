Mamá de David Quiñonez, joven desaparecido, exige a Gobernador celeridad en investigación

Culiacán, Sin.- La investigación de la Fiscalía General del Estado (FGE) para dar con el paradero de los jóvenes David Quiñonez y Sugey Hernández, no ha arrojado un indicio y ante esto, la madre del joven, Liliana Quiñonez, exigió al Gobernador, Rubén Rocha Moya, les ayude a dar celeridad en los procesos.

Desde el cuatro de septiembre, ambos jóvenes desaparecieron en Mazatlán, después de haber vacacionado por cuatro días. Acorde a las cámaras de videovigilancia, la última vez que fueron vistos fue a las 17:00 horas, aun en la ciudad.

“De favor quiero hacerle el llamado al Gobernador que intervenga ante esta situación, debe de haber algún modo de supervisar este trabajo, estos procedimientos, que se agilicen, yo soy de Torreón, yo no puedo estar todo el tiempo allá y el tiempo que estoy, trato de aprovecharlo estando involucrada”, declaró.

Las familias de los jóvenes han buscado diferentes medios para que avance la investigación de la fiscalía y con apoyo de los defensores de derechos humanos, Óscar Loza y Yesenia Roja, la señora Liliana tuvo una reunión con el Vicefiscal Dámaso Castro, el 22 de octubre.

Desde entonces, los avances que se han notificado a la mamá de David son que en la caseta Mesillas, es decir, de Mazatlán hacía Concordia y viceversa, en las cámaras de videovigilancia, falta la imagen de un carril. Además de la caseta de Vainillo y Vainillo-Ramal.

Ante esto, la señora Liliana, contó que un día tomó la ruta que pudieron haber tomado los jóvenes y para su sorpresa sí hay cámaras, algunas baleadas y las que aparentan estar funcionales, la respuesta de los investigadores es que no es así.

La última llamada que se captó fue en el celular de Sugey en La Urraca y ante esto, la mamá de David no cree posible que, del centro de Mazatlán hasta la comunidad, no funcione ninguna cámara.

“Falta mucha involucración en el expediente, yo la verdad, yo no sé de esto, yo hasta ahorita que estoy en esta situación, pero no se me hace que esté muy complicado, más bien lo que se necesita son ganas de hacer las cosas, nada más”, expresó.

La señora Liliana, comentó que, como parte de los compromisos adquiridos con el Vicefiscal, se realizó una búsqueda el pasado lunes y martes por tierra, pero no hubo un resultado positivo.

“Digo, no se vale, son muchachos que fueron, su único pecado de estos muchachos es haber ido a Mazatlán a pasar sus días allá y no es posible este resultado”, reiteró.

Ante esta situación, aseguró que, si en esta semana los investigadores no tienen un resultado de las cámaras de videovigilancia, va a insistir en Culiacán. Aclaró que es consciente de que es un proceso que no se resuelve en un día, sin embargo, ya van casi dos meses y la respuesta no ha sido la deseada.

“Son vidas, son seres humanos y no podemos darnos la tarea a un procedimiento de papeles y a mí en verdad, ni me interesan los papeles y los videos, yo lo que quiero es que encuentren a los muchachos, pero les andamos rogando para que hagan su trabajo”, manifestó.

En estos casi dos meses, confesó que “yo no vivo, yo estoy muy alterada, cada día peor, o sea yo no duermo, mi vida está pausada”.













