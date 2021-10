Un año sin regresar a casa: “Nos falta Glorimar…”

Mazatlán, Sin.- Dicen que la esperanza es la última que se pierde, y para la familia de Glorimar eso es muy importante. Todavía esperan encontrarla con vida, sin embargo, también ya están conscientes de que por el tiempo transcurrido, ya un año, puede no estar viva.

Este viernes 29 de octubre se cumplió el primer aniversario de la desaparición de la enfermera Glorimar López García. Un año de que, en la madrugada de ese mismo día, un grupo armado irrumpió en su casa del fraccionamiento Misiones y la privó de su libertad. Ese día, a pesar de ponerse la denuncia rápidamente, empezó el calvario para sus padres y hermanos, pero surgió una proclama para todas las mujeres que están en la misma situación: “No estamos todas, nos falta Glorimar”.

Local Por tierra y aire, Alma busca a su hija Sugey, desaparecida en Sinaloa

Para Lorenia López García, hermana de Glorimar, estos últimos días han sido de pesar. Un sentimiento que no la deja salir de casa, porque la extraña mucho, sobre todo el pasado día 18 de octubre, día en que cumplió 27 años de edad y no estuvo presente para celebrarle; pero sobre todo también sus tres hijas que a diario preguntan por ella. Y el silencio o la esperanza es la respuesta.

LA FISCALÍA PARA NADA SIRVIÓ

“No hemos perdido la fe, pero somos más realistas por el tiempo que ha pasado, obviamente la fe nunca se pierde porque nosotros no hemos sabido absolutamente nada de ella, entonces seguimos con la motivación de encontrarla con bien, pero también tenemos la parte del escenario donde ella ya no esté aquí con nosotros”, manifiesta su hermana Lorenia.

Sin embargo, todavía no se resignan, porque es algo que no han asimilado, porque es una parte de la vida que creen que nunca van a poder superar.

Y sobre la pareja de Glorimar, que también está desaparecido, dice desconocer si hay avances, porque es otra carpeta de investigación diferente, pero por parte de ellos, no han sabido nada.

También puedes leer: David Garay y Sugey Hernández son buscados en el triángulo dorado

Lorenia lamenta que no haya habido voluntad de apoyarlos, ni del gobernador Quirino Ordaz Coppel ni del Fiscal General Juan José Ríos Estavillo, quien tiene unos días que renunció a la Fiscalía y dejó los casos de desaparecidos sin ningún avance.

“Nosotros en nuestro caso, quien nos estuvo apoyando mucho últimamente es la Comisión Estatal de Víctimas del Delito, quienes les han ayudado mucho a asesorarnos jurídicamente, para poder lograr e incrementar la carpeta de investigación, en su carpeta y en Fiscalía, porque la Fiscalía, si nos quedábamos simplemente con ellos, la verdad no avanzaba, no tenían nada, ni siquiera si había desaparecido o no mi hermana, ningún rastro”, manifestó.

Lorenia dice que la Comisión Estatal de Búsqueda se acercó con ellos y la Comisión Estatal de Víctimas, de Oscar Mendívil, quienes les han ayudado para poder acercarse un poco más a saber el paradero de Glorimar.

“Con el gobernador ya jamás tuvimos contacto con él, ahora estamos esperando obviamente que pongan a alguien que sea competente, alguien que en verdad quiera apoyarnos a todas las familias que tenemos desaparecidos”, afirmó.

Lorenia confirmó que sí tienen acceso a la carpeta de investigación del caso de Glorimar y ha estado avanzando, pero gracias a la Comisión de Víctimas, pero de la Fiscalía General, nada.

“Sólo está trabajando porque la Comisión de Víctimas está poniendo presión, por eso ellos están poniendo ese seguimiento, además, porque mis papás nunca han dejado de ir a la Fiscalía, ellos van cada que pueden, si es a diario y tiene ya contacto con el Comisionado quien ha estado presionando para que haya avances”.





RESPALDO POR COLECTIVOS DE MUJERES

Lorenia dice que desde la desaparición de Glorimar han tenido el apoyo de colectivos de mujeres que han hecho su bandera la exigencia de que regrese la enfermera del Seguro Social, sobre todo el colectivo de Voces Sin Justicia y Perlas del Pacífico, quienes las han apoyado para seguir buscando y difundiendo para dar con su paradero.

Las veces que han ido al campo acompañando a grupos de rastreadoras, comenta que su papá las ha acompañado a la búsqueda y las han apoyado, ya que ellas los han mantenido con la esperanza.

“Gracias a Dios nos puso a estas personas para que no perdiéramos la fe”, indicó.

Recordó que después de la marcha que realizaron el pasado 10 de mayo, alguien les dijo que en un domicilio la iban a encontrar, no les dijo si con vida o sin vida, y con el apoyo de la Comisión de Búsqueda, acudieron al lugar, pero no localizaron nada.

Y la segunda búsqueda, continuó Lorenia, fue siguiendo el rastro del celular de su hermana Glorimar, por donde estuvo y acompañados de la Comisión Estatal de Búsqueda, acudieron para el lado de Galerías sin resultados positivos.

Local Sin localizar el 45.9% de personas desaparecidas en Sinaloa

“Nada más esas dos, pero nadie nos ha mandado un mensaje que diga: “oye, esto, ella está por tal parte”, nada de eso”, indicó.

Reitera la desilusión en las autoridades de la Fiscalía porque la búsqueda empezó un mes después de la desaparición de Glorimar, es decir, en el primer mes no trabajaron en el caso para nada, porque la denuncia fue interpuesta rápidamente, pero no actuaron por voluntad o porque no quisieron hacerlo.

“Pero sí nos han desilusionado muchísimo el tema de la Fiscalía, porque no hemos tenido su apoyo, a diferencia de las Comisiones de Búsqueda y de Víctimas, que sí nos han apoyado muchísimo, y gracias a ellos es como la carpeta de investigación ha ido creciendo”.





YA UN AÑO

Al cumplirse el primer año de la desaparición de Glorimar, Lorenia y su familia esperan que por fin ya haya cambios.

“Simplemente, a veces no sabemos si esperar o no, porque ya nos dimos cuenta cómo trabajan realmente Fiscalía, un trabajo muy lento, ya va un año y ni siquiera tener un rastro, una pista de un caso que es muy conocido y obviamente son tantas las personas que deben de saber algo”, resaltó.

“Hay muchas cosas con las que deben haber trabajado, como el celular de mi hermana, porque el celular se lo llevaron, entonces, ¿qué esperamos? Pues que en verdad empiecen a trabajar y ya el jueves pasado mis papás tuvieron una reunión con el próximo Secretario General de Gobierno y la Comisión Nacional de Búsqueda, tuvieron la oportunidad de hablar con ellos y de solicitar la búsqueda de Glorimar, porque también queremos una búsqueda en vida, porque aun cuando ya pasó mucho tiempo y podemos pensar en cosas diferentes, los milagros existen y a Glorimar nunca se le ha buscado en vida”.

Agregó que también se le debe de buscar en centros de rehabilitación o en los Semefos (Servicio Médico Forense), porque no se debe descartar todo.

Local Invitan a misa con motivo de las y los desaparecidos en Mazatlán

“Tenemos esperanza de que con el nuevo cambio de gobierno, el doctor Rubén Rocha pueda ayudar para acercarnos más a su localización”, confió Lorenia.

Dijo que la búsqueda de su hermana no se va a parar, porque mientras ella no aparezca, van a seguirla buscando, hasta que regrese a casa de una u otra manera.

“En el escenario en que está, la queremos, queremos regresarla a casa en la forma en que esté”, afirmó.

Y sobre las tres niñas, hijas de Glorimar, comenta que están ya grandes y en la casa de sus padres (abuelos), van al colegio y van por ellas, la más chica está creciendo muy rápido y también acuden al psicólogo, gracias al apoyo de la Comisión Estatal de Víctimas, para que las niñas puedan tener una vida más normal sin tener que sufrir un tipo de bullying o algo así durante su crecimiento.

“Queremos que entren a hacer actividades, para que se distraigan y no estén pensando únicamente en la desaparición de su mamá porque obviamente sí la recuerda, si se acuerdan y preguntan a diario”, explicó Lorenia.





RECONOCIMIENTO

La enfermera del Seguro Social de 27 años y quien estaba en la primera fila en la lucha contra el Covid-19, recibió por parte del Instituto un reconocimiento.

Explicó que Glorimar desde el año pasado antes de que sucediera este hecho, la nominaron a la Condecoración Miguel Hidalgo 2020, que es una medalla que se les otorga por la buena participación activa que tienen durante el combate del Covid-19.

Fue denominada por el mismo personal, logró meter los papeles, y aun cuando no estaba ya presente, resultó ganadora y su nombre salió en el Periódico Oficial de la Federación.

Recibió una medalla como reconocimiento, lo que los hace sentirse orgullosos de ella, aunque Lorenia lamenta que se le estén frustrando sus sueños, porque Glorimar era muy inteligente, esforzada y responsable y tenía muchas metas que se había trazado para su vida.













Lee más aquí:

Local David no aparece por ningún lado

Local Feminicidios deben preocupar más a gobierno: CESP