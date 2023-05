"No es la ruta, pero ahí están las expresiones", Ricardo Madrid por mantas contra UAS

Culiacán, Sin.- Tras aparecer este lunes más de 10 mantas en puentes como salidas de los municipios más grandes de Sinaloa, con la leyenda “fuera el rector de la UAS y la corrupción”, el presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Ricardo Madrid Pérez comentó que no aprueban las pintas encontradas en distintos municipios esta mañana, mismos que mandan mensajes en contra del rector de la UAS, así como de que salgan la corrupción y el PAS de dicha institución.

"No es una ruta que nosotros veamos que sea la más adecuada, no aspiramos a la descalificación ni mucho menos, hay algunas expresiones, no tengo la menor idea de dónde vendrán", señaló el diputado priísta.

También te puede interesar: ¡Fuera el PAS de la UAS! aparecen mantas contra Cuen y Madueña en todo Sinaloa

Madrid Pérez mencionó que cada institución debe abocarse a lo que le toca realizar desde su trinchera, así como se hace desde el poder Legislativo que se dedica a legislar.

Asimismo, explicó que la Ley General de Educación Superior va dirigida a todas las universidades autónomas de Sinaloa, siendo que la única que ha tenido expresiones y manifestaciones en su contra es la casa rosalina.

Rendición de cuentas

"Por supuesto no comparto que sea la ruta más adecuada esta manta, pero ahí están las expresiones, como muchas otras que hay, lo que sí estoy convencido es que la universidad debe rendir cuentas como cualquier otra estancia a la que se le solicita”, indicó.

Finalmente, manifestó haberse enterado por los medios de comunicación y desconocer el origen de dichas mantas por lo que no podría emitir un juicio de valor respecto a si sería algún tipo de estrategia política la aparición de estas lonas.