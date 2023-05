Rocha Moya descarta que haya una orden de búsqueda contra Cuen

Culiacán, Sin.- El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, señaló que por parte del estado no se han hecho presentes en el domicilio de Héctor Melesio Cuen Ojeda, luego de que el líder del Partido Sinaloense se amparó para no ser detenido tras las diversas denuncias penales en su contra por enriquecimiento inexplicable.

Ante tal situación, el mandatario estatal fue cuestionado sobre la denuncia pública que realizó Cuen Ojeda en relación a que vecinos le informaron que hombres armados rondaron su domicilio y habrían preguntado detalles sobre su llegada y salida tanto de él como de su hijo.

También te puede interesar: Es posible que la familia Cuén se haya enriquecido por la UAS: Imelda Castro

Asimismo, el mandatario estatal, explicó que desconoce si el exsecretario de salud cuente con denuncias federales, pues únicamente tiene conocimiento de las que se han interpuesto en lo estatal.

“Yo no sé si tenga alguna denuncia federal, pero lo que yo sé que tiene denuncias estatales, lo que yo sé es que no hay ninguna orden de búsqueda, no sé de dónde le apareció esa gente, no conozco pero no es estatal”, señaló.

Cabe destacar que en el amparo, Héctor Cuen señaló que hombres armados se hicieron presentes por su domicilio y preguntaron a sus vecinos sobre los horarios de llegada y salida de él y uno de sus hijos, por ello promovió un amparo para evitar ser detenido luego de la denuncia que fue presentada en su contra por enriquecimiento inexplicable.