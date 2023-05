No somos ni bandidos, ni payasos: rector ante supuestos 18 MDP gastados en tortillas

Culiacán, Sin.- Tras la información que dio a conocer el gobernador Rubén Rocha Moya sobre que la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) en el 2020 compró 18 millones de pesos en tortillas, lo cual le parecía extraño por ser un año de pandemia, sin clases, el rector de la casa de estudios, Jesús Madueña Molina, respondió que él no estaba en ese momento como titular de la institución, pero en todo caso ese ejercicio fiscal ya fue auditado por la Auditoría Superior de la Federación.

“Para empezar yo no estaba de rector en el 2020, eso no me corresponde, eso ya se lo pudieran preguntar a quién estuvo en ese momento, yo lo que puedo decir es que en la universidad se trabaja con honestidad, con transparencia, todos los recursos de la institución son auditados”, señaló.

Destacó que considera se está dando una guerra sucia donde se quiere llenar de lodo a la institución, sin embargo, mencionó que no se engancharááá en un pleito de tal magnitud.

Pleito

“Nosotros no vamos a engancharnos en un pleito de este tipo porque yo ya lo dije en mi primera participación, que no somos ni bandidos ni somos payasos, yo respeto mucho y quiero mucho a mi maestro, al Gobernador, mi maestro de matemáticas”, explicó.

Asimismo, detalló que todo mundo sabe cómo vive, que tiene la característica de ser austero, transparente y no es rico, por lo que no hará ningún calificativo, sin embargo, resaltó que respeta al Gobernador, pero no comparte las expresiones que dijo el miércoles durante la conferencia semanera.

Finalmente, el rector de la UAS, dijo que el tema ya fue revisado y auditado, por lo que no cree que sea cierto lo que se ha dicho y no considera revisar de nuevo el tema de la factura.