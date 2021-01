Niega TEESIN a registro candidatura independiente a Mario Kato

Culiacán.- El Tribunal Estatal Electoral no aprobó la propuesta de cambiar los plazos de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado a favor del ciudadano Mario Rodríguez Kato, quien pidió modificarlas reglas de registro de una asociación civil para postular a una candidatura independiente.

El docente que aspiraba a la diputación por el distrito 15, expuso en una demanda en el mes de diciembre del 2020, que constituir la asociación requiere de un gasto mayor a los 9 mil 500 pesos, dinero que habría sido inútil si no se conseguía el apoyo ciudadano.

"Estoy insatisfecho pues queda claro que lo que yo le solicité desde un inicio al IEES, aún no se discute, simplemente dijeron que no y al final de cuenta me negaron la oportunidad de participar", dijo. Mario Kato, al Sol de Sinaloa.

En la sesión, la sentencia estuvo a cargo del Magistrado Luis Alfredo Santana Barraza, quien señaló era improcedente lo que pedía el aspirante por una diputación independiente.

El Magistrado dio la razón al Instituto, pero la Magistrada Carolina Chávez Rangel hizo una crítica al proyecto, centrada a la falta de estudio sobre la solicitud de aplazar la presentación de la asociación, debido a que Rodríguez Kato no se negó a constituirla, solo a presentarla tras la aprobación ciudadana.

“El proyecto debiera versar, a consideración a la de la voz, sobre estos pronunciamientos, no así como una declaratoria de validez, porque además de que no somos competentes, no hay un pronunciamiento de eso en la demanda, la demanda tiene que ver con una negativa al registro por motivo de una solicitud planteada a la autoridad responsable y que la autoridad responsable le dijo que no”, expuso en la sesión.

En el pleno, también se puso sobre la mesa, que a Manuel Clouthier, quien solicitó la ampliación del número de días para obtener las firmas requeridas por el Instituto, se le dio un trato distinto.

“Considero pertinente que en el proyecto se señale por qué ahora no modificamos, no modificamos esa prórroga a pesar de que está en los lineamientos, no sería suficiente dado el precedente que tuvimos hace semanas y siendo el mismo proceso electoral”, aseveró Chávez Rangel.

Mario Kato, señaló que por este tipo de situaciones, no hay esperanza para las candidaturas independientes.

"Esto es un factor determinante. Yo tuve contacto con al menos 10 personas que querían aspirar a una candidatura independiente, una diputación, y no se pudieron registrar porque no tenían dinero o tenían asociación civil. El IEES y sus requisitos están siendo una traba fundamental para la participación política de los ciudadanos", aseveró.

Pese a la negación de su petición, Kato no se manifestará y se dice estar abierto a formar parte de algún partido político si se diera el caso de coincidir.

No me voy a manifestar, consultaré al equipo jurídico que me ayuda y veremos que se puede hacer y pues por lo pronto no hay condiciones.

Por otro lado, denunció que en el Congreso del Estado, no pensaron en las afectaciones económicas que la pandemia le dejó a los candidatos independientes y que espera que los legisladores también volteen a ver a los líderes ciudadanos que aspiran a formar parte de la bancada del Congreso.





