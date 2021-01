Docentes exigen infraestructura médica en regreso a clases

Culiacán, Sin.- En Sinaloa, el gobierno parece empeñado en regresar a las clases presenciales. El mismo gobernador Quirino Ordaz Coppel ha enviado señales de una preparación para el retorno, en un momento en que en varios estados del país, se desata una segunda ola de contagios.

Ante esta situación, los docentes han dicho que el mejor regreso seguro sería cuando ya todos estén vacunados, pues prevén que no habrá respaldo médico ni infraestructura preventiva para tener alumnado en las aulas aún con la pandemia del Covid-19.

La Secretaría de Educación Pública y Cultura (SEPyC) arrancará hoy lunes 18 de enero una capacitación a docentes y personal de escuelas públicas como privadas, vía Zoom, para determinar los protocolos que deberán seguir cuando se regrese a las clases presenciales. Esto lo informó el subsecretario de Educación Básica, César Quevedo Inzunza.

“No podemos con una muy buena intención de que la señal se diga a nivel nacional, pues ya empecemos. Localmente tenemos muchas cosas de manera muy específica que llevar a cabo antes de hacerlo por la gran responsabilidad que ello implica, el juntar a colectivos escolares en un salón de clases, aún que sea una vez a la semana, aún que sea 9 por salón escolar”, dijo.

Aunque Quevedo Inzunza comentó que en la capacitación se indicará el manejo adecuado del gel alcoholado, los cubrebocas, la distribución de espacios, la sanitización de los lugares, no aseguró si la SEPyC será quien garantice estos elementos para las escuelas, lo cual pone inseguros a los docentes.

La maestra de Los Mochis, Dulce Zamora, dijo para El Sol de Sinaloa que no cree en la buena voluntad del Gobierno Estatal y que le preocupa el panorama de la pandemia como para volver a las aulas. "Si de verdad tienen pensado el regreso a clases de manera gradual que nos den equipo, porque si se esperan a que lo compremos con las cuotas, ya valimos", expresó.

Por su parte, la docente Melissa González de Mazatlán, externó que le preocupa que responsabilicen a los maestros de la salud del alumnado.

"Que no nos hagan firmar ninguna responsiva que estoy volviendo al aula de manera voluntaria, vuelvo por mantener mi trabajo pero aun así volvería temerosa, en mi familia se enfermaron tres personas y hasta los que no eran población de riesgo quedaron con secuelas y daño pulmonar", dijo.

En Culiacán, pese a que continúa en rojo del semáforo epidemiológico, ya se ha escuchado en sindicaturas como Eldorado, que el gobernador planea llevar a los menores a las aulas. Además de la salud, los docentes de la sindicatura comentaron que perciben que trabajarán el doble.

"Esto nos hará trabajar el doble. Que en gobierno gestionen un aumento de sueldo, ya no es un lujo tener internet y aparatos tecnológicos es una necesidad, porque no sé si sepas pero si las hacen presenciales va a ir a la escuela el niño que el papá quiera llevar si el papá no quiere llevarlo hay que trabajar a distancia con esos alumnos", platicó un docente del pueblo.

SIN FECHA

Aun no hay fecha definitiva para que el regreso a clases de manera presencial, sea una realidad, sin embargo los maestros piden seguridad y respaldo a las autoridades.













