Requisitos de IEES a aspirantes independientes son trabas: Mario Kato

Culiacán, Sin.- El maestro Mario Kato, quien va como aspirante por la diputación del distrito 15, manifestó que el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa (IEES), pide requisitos que solo resultan como complicaciones a los ciudadanos que buscan una candidatura independiente.

Estos son: tener una asociación civil, registrarla en el Servicio de Administración Tributaria (SAT) e invertir en ella para después de ser electo como candidato, desecharla. Todo esto en menos de 20 días.

Local Se instalarán 5 mil casillas en elecciones 2021: IEES

“Estas son las trabas para el registro y comenzar la recolección de firmas. Yo el día de hoy voy a ir a meter mi solicitud y una carta dirigida a los consejeros, donde pido tres cosas: que el plazo para manifestar intención se amplíe al 30 de enero, que en lo particular se me exonere de los requisitos como a asociación civil para ser aspirante y que al resto de los aspirantes se nos pida la asociación civil después de la recolección de firmas”, expuso, Kato.

Expuso que la asociación civil no garantiza la candidatura como lo hace la recolección de firmas. También señaló que este requisito es meramente para fiscalización y lo piden como si fuera algo muy sencillo de hacer para el ciudadano común, pero implica un gasto que va de los 9 mil y 13 mil pesos.





A lo mejor para gente millonaria como Clouthier no es problema pero, para la gente de a pie, sí está difícil Mario Kato





Señaló que el IEES no está ciudadanizado y que obedece a los intereses de los partidos que, sus consejeros, son parte. “Entonces qué pasa?, yo gasto en una asociación civil, me voy a la recolección de firmas, no las junto y además de quedarme fuera del proceso electoral, me causa un daño patrimonial porque gastaría en vano. En el congreso del estado, PRI y Morena aprobaron retrasar las elecciones, lo cual es viable para los partidos políticos, pero no para los independientes”, dijo.

Foto: Jazmín Ballesteros │ El Sol de Sinaloa

Aunado a su queja, precisó que el instituto sacó una convocatoria que se expide el 16 de diciembre y vence el 5 de enero, lo que da 17 días naturales para todo un procedimiento.

“El proceso notarial que yo estoy viviendo, lleva ya 15 días en una etapa que no termina y todavía me tiene que dar el notario un proyecto, someterlo al registro público de la propiedad, donde dura mínimo tres días. Luego ir al SAT a tramitar una RFC para la asociación civil y por último ir a un banco”, señaló.

Te puede interesar: El IEES anuncia requisitos para ser candidata/o independiente

Mario Kato, advirtió que si no se toman en cuenta sus peticiones acudirá al tribunal de este, y si no se sesiona y se toma una decisión, se hará una huelga de hambre o toma de las instalaciones del IEES, pues ve este proceso como una “traba” a la democracia.

















Lee más aquí↓

Local La UAS y el IEES los más castigados en el prespuesto del 2021

Local Si tu credencial de elector está vencida, sí puedes votar en el 2021

Local PRD se solicita ante el IEES participar en el proceso electoral 2021