Nayla Velarde: la brazo derecho y sombra financiera del “Químico” Benítez

La compra de 2 mil 139 luminarias por parte del municipio de Mazatlán a la empresa Azteca Lighting, por un valor de 400.8 millones de pesos y en adjudicación directa, fue el detonante para que el entonces alcalde Luis Guillermo Benítez Torres y posteriormente sus funcionarios de confianza dejaran sus cargos públicos y se iniciara una investigación por daño al erario de 60 millones de pesos.

Todos los que intervinieron en el procedimiento tuvieron cierta participación y será la autoridad competente la que determine el grado de culpabilidad que puedan tener, aunque ahora ocupen otras funciones dentro del municipio o incluso en el gobierno estatal.

Sin embargo, entre todos los nombres resalta el de la ex Oficial Mayor, Nayla Adilene Velarde Narváez, quien con poca o nula experiencia fue escalando cargos de poder en poco tiempo, convirtiéndose en una aliada del “Químico” en los manejos que hizo durante su gestión municipal.

Currículum

Velarde Narváez es egresada de la Licenciatura en Derecho de la Universidad Autónoma de Sinaloa; en experiencia laboral, fue gerente del Hotel Torrenza del 2014 al 2016, gerente en Gimnasios Befit del 2015 al 2017 y Asesor Jurídico de Morena del 2017 al 2018.

En el partido se desempeñaba sin recibir pago alguno y en las elecciones del 2018, cuando Morena reclutó de aquí y allá a los que querían "rifársela" con el movimiento sin imaginar siquiera la posibilidad de que podrían ganar, el tsunami Andrés Manuel López Obrador llevó a muchos a donde hoy están, en su caso fue suplente de la Sindicatura de Procuración.

El cargo de Síndica Procuradora lo ocupó la doctora Elsa Bojórquez Mascareño del 2018 al 2021 y a Velarde Narváez le dieron la dirección del Instituto Municipal de la Juventud.

En julio del 2020 dejó la paramunicipal y asumió la Secretaría de Presidencia. Durante la jornada electoral del 2021 fue Síndica Procuradora suplente un mes, cuando Bojorquez Mascareño pidió permiso para separarse parcialmente del cargo y buscar la candidatura a la presidencia municipal por Morena.

En abril regresó a la Secretaría y ahí se mantuvo hasta que finalizó el primer trienio de Luis Guillermo Benítez Torres. En noviembre del 2021, por mayoría de Cabildo, fue nombrada Oficial Mayor.

Cómplice y aliada

Para el abogado Pedro Osuna Amparo, ella debió ser la primera funcionaria en irse, incluso antes que el ex presidente municipal, pues fue cómplice de todas las deshonestidades de Benítez Torres.

"La Oficial Mayor es uno de los que ciegamente protegieron y fueron cómplices de todas las deshonestidades del 'Químico', era la primera que tenía que haber salido, nada más que este señor protegió a todos los que él ordenó que lo respaldaran", consideró.

A su ver, Velarde Narváez no cumplía con el perfil ni con las capacidades para desempeñar este puesto, ya que el único “perfil” que reunía es que era muy cercana a Benítez Torres.

“La persona que vaya a ocupar ese puesto debe ser de un perfil muy específico, con cierto grado, incluso de escolaridad, por lo que conlleva”, aseguró el abogado José Guadalupe Morales Carrillo.

Esta dependencia regula la vida interna del gobierno municipal, lleva el control del personal, de las relaciones con el Sindicato, los bienes municipales y el mantenimiento y conservación de los mismos. De la misma forma, se encarga de regular la existencia de restaurantes, bares y comercio formal e informal en el municipio, según se lee en la descripción del directorio del Ayuntamiento.

"No es cualquier puesto, hay que tener bien claro que Oficialía Mayor es una fuente de ingresos muy importante del municipio y son ingresos que están poco fiscalizados, porque son ingresos en efectivo, ¿cuándo nos han dicho cuánto dinero entra?, ¿qué padrón tenemos de ambulantaje, ¿qué padrón tenemos de comercios qué pagan piso, que pagan derechos?", cuestionó.

El caso luminarias

Como presidenta del Comité de Adquisiciones, tiene cierto grado de responsabilidad en el caso luminarias; según el nivel jerárquico y el nivel de participación, serán las sanciones que emita la autoridad competente.

Una persona que no cumple con el perfil, desconoce completamente la normatividad mencionó Gustavo Rojo Navarro, director de Observatorio Ciudadano.

"La normatividad que hay alrededor del servicio público es muchísima, una persona que llega a un puesto clave, en cualquier nivel de gobierno, tiene que contar al menos con experiencia y con conocimiento de la normatividad que aplica, es mucho el recurso que se maneja”, mencionó.

El Comité de Adquisiciones se constituye como órgano colegiado con personalidad jurídica para todos los efectos legales, tiene por objeto llevar a cabo los procedimientos de adjudicación por medio de licitaciones públicas y concursos simplificados para la adquisición arrendamiento de bienes y contratación de servicios que sean requeridos por el Ayuntamiento.

“Sus integrantes deben emitir su voto respecto a cada uno de los asuntos que se someta a su consideración. Ellos autorizan o no la compra que se le está subiendo, determinan si se cumple o no se cumple con lo que estipula la ley o lo que el reglamento establece”.

Rojo Navarro expuso que precisamente en el acta de sesión en la que se hizo la compra de las 2 mil 139 luminarias, 87/2022, se lee: "Se entrega la presente acta de sesión a los servidores públicos integrantes del Comité", lo que es indicativo de que no se reunían y que solo recibían los documentos para firmarlos, no así para analizar si el procedimiento planteado es el adecuado y que se cumpla con todos los requisitos que marca la ley o el Reglamento de Adquisiciones.

"Nada más revísala, fírmala y da la lectura, no hay ninguna objeción, no hay ningún comentario y yo he leído actas del Comité donde dice: 'fulano dijo esto, esto y esto. Ella como presidenta del Comité de Adquisiciones se debe de saber por lo menos esta parte del reglamento, esta parte de la ley para poder ver si cumple o no cumplen los requisitos para la compra", puntualizó.

Se va a la Sectur

Cuando Edgar González Zataráin, ex secretario de presidencia, también involucrado en la compra de las luminarias, tomó protesta como alcalde sustituto, anunció que habría cambios de funcionarios en su gabinete, en especial de los que conformaban el Comité de Adquisiciones, pero que habría algunas excepciones, entre ellas Velarde Narváez.

"Este tema lo vamos a revisar con Cabildo, hay un caso muy especial que se está buscando, de darle una oportunidad a la Oficial Mayor para que trabaje en su área que no atendió bien por instrucciones que tenía antes, de atender otras cosas, estará a prueba" comentó en su momento.

Sin embargo, un día después, debido a que encontró una serie de irregularidades, reveló que se irían todos los integrantes del Comité.

El pasado 29 de noviembre, el “Químico" Benítez Torres confirmó la incorporación de Velarde Narváez a la Secretaría de Turismo, a donde él llegó como titular por invitación del gobernador Rubén Rocha Moya y donde le dio la dirección de Proyectos Especiales, Conectividad y Cruceros.

Se justificó su nombramiento debido a que había muchas vacantes, pues la mayoría de los colaboradores renunciaron cuando se enteraron que Benítez Torres ocuparía la secretaría.

El ex munícipe aseguró no importarle las críticas que por este nombramiento pudiera recibir, pues mencionó que ella solicitó ese apoyo con todos los funcionarios estatales, ya que pertenece a este gobierno, al de la 4T.

"Está haciendo un trabajo también nuevo para ella, pero aprende rápidamente”, dijo.

¿Corrupción?

El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, alguna vez dijo que más valía tener servidores públicos 99% honestos y 1% capaces. Y Luis Guillermo Benítez Torres en más de una ocasión siguió el ejemplo de su líder moral, por ejemplo, cuando nombró a su chófer director de Servicios Públicos.

Su ahijado era de su entera confianza, fue precisamente este funcionario el que solicitó la compra de las 2 mil 139 luminarias y sugirió que se hiciera a la empresa Azteca Lighting. Estos momentos de incapacidad han tenido altos costos monetarios y legales para el municipio.

¿Se puede considerar como un acto de corrupción ofrecer y/o aceptar un puesto para el cual no se está capacitado? Muchos de los puestos públicos más relevantes de su trienio, Benítez Torres los encomendó a personas que carecían de conocimientos técnicos.

Hoy en día el servicio profesional es prácticamente inexistente, pues sí bien es cierto que hay concursos para ocupar puestos públicos, la mayoría se otorgan a recomendados o a gente cercana, dejando al desnudo la realidad de que quienes se encuentran al frente de estas puestos y quienes el presidente municipal consideró aptos, se encontraban muy lejos de desempeñar sus labores de manera correcta.

Hay aptitudes que trascienden, que son valiosas e indispensables para ejercer un puesto público, la falta de estas, es decir la ineptitud, puede dar lugar a conductas negligentes, errores u omisiones involuntarias en los funcionarios.

Pero incluso las aptitudes que debe tener o presentar alguna persona para ocupar tal o cual cargo público escapa de la ley, por ejemplo, en la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, Artículo 55, se establece que para ser Oficial Mayor del Ayuntamiento se requiere ser ciudadano mexicano por nacimiento en pleno ejercicio de sus derechos y estar vecinal de la municipalidad cuando menos un año antes de su designación. Y nada más.

Al igual que Luis Guillermo Benítez Torres, Nayla Adilene Velarde Narváez está siendo investigada por la adquisición irregular de las 2 mil 139 luminarias. Hasta ahora todo es presunción y, de hecho, para el gobernador del estado, Rubén Rocha Moya, la presunción de inocencia parece tener bastante peso. De ahí la justificación que ha dado para integrar a este funcionario a su gabinete de secretarios y dejar que él incorpore a otros más, a pesar del historial que traen.

¿Dónde están?

