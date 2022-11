Una vez más: Presentan demanda de juicio político contra "El Quimico"

Mazatlán, Sin.- El lunes 14 de noviembre 10 asociaciones civiles de Mazatlán presentaron de nueva cuenta la demanda de juicio político en contra del exalcalde, Luis Guillermo Benítez Torres, y ratificaron, al mismo tiempo, en el Congreso del Estado.

"Estamos en esto porque nos preocupa mucho lo que pasó aquí en Mazatlán de parte de este señor, no hay problemas personales, hay asuntos que nos lastimaron a todos los mazatlecos", expresó Miguel Ángel Gutiérrez Sánchez, líder del Movimiento Amplio Social Sinaloense, que encabeza la lucha de los desplazados por la violencia.

Jorge Figueroa Cancino, represente de la asociación Contraloría Ciudadana, expresó que pese haber cometido un atraco contra las finanzas municipales, a Benítez Torres se le premió con un cargo en una secretaría estatal, lo que consideró una infamia y una ofensa a los mazatlecos.

"Las 10 organizaciones firmantes estamos en la tesitura del reclamo contundente de que se castigue y no solamente al responsable inmediato, sino a aquellas personas también involucradas, que el que la haga, que la pague, no que se le premie. No a la simulación, no al contubernio, no al arreglo político", exhortó.

Asimismo, David Ocampo Peraza, presidente del Centro para la Educación Ambiental y Agrícola, explicó que los hechos que se plasman en la demanda no solamente son sobre el caso luminarias, sino que también se incluyen asuntos de violación de Derechos Humanos, contra expresión de periodistas, contra la venta ilegal de bienes municipales, de traspaso de áreas de bien común y áreas verdes a particulares como el desaparecido Bosque de la ciudad, ahora Parque Central.

Por su parte, el periodista Mario Martini, espera que los fundamentos jurídicos de esta y otras demandas en contra de "el químico" superen cualquier acuerdo político que pueda tener el gobernador o el Congreso del Estado.

Precisó que LGBT acumuló varias demandas en su contra, por asuntos laborales, administrativos, por desacato judicial federal, entre ellas una demanda de él mismo por haber sido agraviado en su labor.

Parte legal

El representante legal, René Castro Lizárraga, detalló que hubo falta de veracidad por parte del Congreso en la anterior demanda que presentaron, por el manejó del proceso, pues a ellos nunca se les notificó formalmente el rechazo, subo que se enteraron a través de los medios de comunicación.

"Para evitar que el congreso actúe de manera sesgada se volvió a presentar la demanda corregida y modificada en ciertos aspectos, ya no estamos demandando al presidente municipal, estamos demandando al secretario de Turismo. Se hizo la ratificación el mismo día para evitar suspicacias y le pedimos ahí mismo al Congreso del Estado que actúen no de manera política, sino de manera jurídica", detalló

No hay manera, añadió, de que se revoque nuevamente y el jueves, a más tardar, tendrían que estar anunciando la admisión de la demanda.