Presidente de hoteleros señala que el Químico no está preparado para la Sectur

Culiacán, Sin.- José Manuel de la Rivas Flores, Presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de Culiacán, declaró que Luis Guillermo "El Químico" Benítez Torres no cumple con el perfil como para estar en el puesto de secretario de Turismo.

"No se ve claramente a dónde vamos, nuestro nuevo secretario pues... Has de cuenta que si a mí el día de mañana me dan una cámara y una grabadora para ser reportero, no tengo ni idea de ser reportero", expresó.

De igual forma, destacó que la distinción de abrupta de María del Rosario Torres causó un gran retroceso en el trabajo que se había realizado en cuestión de turismo, asimismo, señaló que esto causa que el gremio se sienta incierto respecto al futuro.

Siguen los problemas con el impuesto

Por otro lado, de la Rivas Flores comentó que aún no se han destinado recursos a los municipios, a pesar de que se sigue recabando el impuesto por hospedaje.

"Para el mes de septiembre, la captación del impuesto para el hospedaje en Mazatlán sumaban ya 105 millones de pesos, y se le habían asignado 2 millones y medio", expresó.

Asimismo, destacó que ese impuesto nació para la promoción turística del estado, y que debe ser conforme a la captación de cada entidad.

La captación

El presidente de los hoteleros mencionó que Mazatlán representa aproximadamente el 71% del impuesto de hospedaje que se capta anualmente en el estado.

Mientras que Culiacán entre el 16 o 17% y Los Mochis el 7%. El resto de la numeralia está dispersa a lo largo del estado.