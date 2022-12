Navidad muy cara. Árbol navideño se dispara arriba de 5 mil pesos

Luisa Maria Serrano es una madre de familia a la que la temporada navideña le da mucha ilusión, por lo que cada año busca adornar su casa de la mejor manera y de acuerdo a sus posibilidades; sin embargo, este 2022 las cosas no serán tan fáciles, ya que los productos se han encarecido entre un 10 y un 20 por ciento, respecto al año pasado.

"Trato de adornar bien cada año, esto porque sé que a mis hijos les gusta esta época, creen en Santa Claus y es por eso que busco adornar con cualquier cosa que esté de moda, todo lo que ha llegado este año está muy bonito, hay novedades, pero también todo está más caro que el año pasado”, comenta.

Cada Navidad suele ser cara en su familia, compuesta por ella, su esposo y sus dos pequeños hijos, por todos los gastos que implican la compra de regalos, la cena, la ropa, los adornos, entre otras cosas.

"La verdad es que es muy caro todo lo relacionado a adornar, desde el pino, los adornos, las luces, yo trato de reutilizar lo de años anteriores, agregándole novedades que llegan este año. Voy a usar de nuevo el pino artificial de los últimos dos años, ahorita tengo presupuestado gastar solo mil 500 pesos, y ya es mucho porque básicamente me estoy gastando el salario de una semana de varias personas para comprar adornos".

Luisa Maria asegura que en los últimos tres años que ha comprado adornos ha gastado alrededor de 5 mil pesos. Es algo que si no se mide, le pega fuerte en su economía, ya que es consciente que puede hacer otra cosa con ese dinero. Aunque queda satisfecha al ver su casa navideña.

"Se pueden hacer otras cosas, como guardar para los regalos, pero no lo hago, porque a mis hijos les gusta ver la casa adornada, cada año la Navidad sale cara para nosotros, no somos ricos para andar gastando así, es la época más cara del año a decir verdad, pero al final es muy bonito ver la felicidad de la familia, por eso siempre nos adaptamos a los precios que suben cada año”.

Celebración que cuesta

El año pasado un árbol natural costaba entre 800 y 1500 pesos, dependiendo del tamaño; este 2022 el más barato no baja de mil pesos y el más caro llega a costar hasta 2 mil pesos.

Las luces navideñas también han presentado un incremento, ya que aunque hay series de focos que se pueden adquirir muy baratas, hasta en 80 pesos, son de mala calidad y no aguantan toda la temporada.

El 2021 una serie led de 100 focos costaba 120 pesos, ahora se encuentran a 150 pesos; mientras que las flores de nochebuena, de costar entre 50 y 150, ahora se ofertan entre 80 y 180 pesos.

Poner un árbol de Navidad natural de los chicos, con los adornos mínimos, cuesta este año alrededor de 2 mil 500 pesos. Si el presupuesto familiar es elevado, se le puede sumar mil 500 pesos de un Santa luminoso para la cochera, además de otros adornos como nacimientos, muñecos de peluche, flores y figuras de cerámica. Alrededor de 5 mil pesos solo en la decoración, más la cena y los regalos. Sin duda, para muchos una Navidad muy cara.

¿Es negocio?

Axel Eduardo Rubio es uno de los 20 comerciantes que llegaron esta temporada a Mazatlán para vender artículos navideños. Él cada año viene con la esperanza de que todo se le acabe y regresar a su tierra lo más pronto posible, aunque sabe que esta vez será más difícil por la complicada situación económica por la que pasan las personas.

El joven de 25 años, quien es originario del Estado de México, ya tiene 15 años viniendo a vender artículos navideños al puerto y sus ventas han sido buenas, pese a la inflación que se vive.

"Son ya 15 años los que tengo viniendo, empecé a llegar a Mazatlán como un niño, me traían mis tíos a vender junto con ellos, ya con el tiempo yo me quedé de encargado, también con eso se me vino una responsabilidad muy grande, porque mi tío ya había dejado con clientela el negocio, ya nomas le tengo que cuidar eso, mantenerlo así, porque reconozco que es muy difícil mantener un negocio", comenta.

Los productos que oferta vienen principalmente de China, lo que hace que los costos no sean tan elevados como comúnmente se piensa.

"Los exportamos desde China, los traemos para Mazatlán y aquí los vendemos, cada año tratamos de traer una novedad que llame la atención, en este caso han sido las figuras que tienen luces alrededor, son los adornos que más se nos ha vendido en esta época", expresa.

La venta de artículos navideños, a pesar de que muchos no son tan baratos, aún es negocio para ellos.

"Si no fuera negocio yo ni los vendería ya, ya no vendríamos, aún es un negocio rentable para nosotros, son épocas en las que la gente gasta y con ello nosotros tenemos buena ganancia, las ventas han ido aumentando, ya estamos más cerca de Navidad y la gente compra más los adornos,"

Cada año él llega a Mazatlán entre el 20 y el 22 de noviembre, para regresar a su tierra el día 25 de diciembre.

"De los 20 comerciantes que venimos al puerto, todos llegamos el mismo día y nos vamos igual, no queremos dejar a nadie aquí, esperamos que nos vaya bien este año, sabemos que en mazatlán las personas son muy fiesteras y siempre hacen algo de acuerdo a la época del año en la que se encuentren, por eso es que nos gusta venir aquí”.

Lo más vendido

Entre los diferentes artículos que vende, como luces, figuras iluminadas, pinos artificiales, flores de nochebuena, entre otras cosas, lo que más se ha vendido esta temporada son los adornos luminosos, en especial los de Santa Claus y los renos.

"Los adornos que tienen luces se han robado la atención de las personas este año, nos han comprado mucho, en cuestión de ventas representan un 40 o 50 por ciento de las ganancias de la época, está siendo algo novedoso para la gente de aquí de Mazatlán, eso es algo muy positivo, nos da alegría que les guste, porque eso representa mucha venta para nosotros”.

El vendedor comenta que pese al incremento que sufrieron los productos que oferta, venden de todo; además de que muchas veces le bajan al costo para que las personas se animen a comprar.

"El precio de las luces navideñas varía han incrementado sus costos, aunque varía dependiendo del tamaño y cantidad, muchas veces con tal de vender no subimos tanto los precios de varios productos, solo los de las luces, que ahí fue donde más subieron los costos en comparación al año pasado".

La afluencia de personas ha sido buena desde el primer día que instaló su puesto. Y aunque no siempre le compran, le da gusto ver que mucha gente llega a admirar lo que vende, porque sabe que tarde o temprano adquirirán algo.

"Esperamos seguir por la misma vía la verdad, ojalá y que la gente venga a consumir, porque sabemos que ya se aproxima la fecha y conforme pasan los días cada vez es menos probable que vengan a comprar, porque para ese entonces, o ya adornaron, o no van a poner nada, aunque muchas personas también se esperan a que paguen los aguinaldos después del 15 de diciembre".

Datos

20 vendedores de artículos navideños se instalaron en diferentes puntos de Mazatlán este 2022.

1 mes permanecen en Mazatlán

15 años lleva Axel Eduardo Rubio viniendo a Mazatlán en esta época.