La venta de artículos navideños se hace sentir en Mazatlán

Mazatlán, Sin.- Con el arranque de la temporada navideña, diversos comercios que se dedican a la importación de productos, comenzaron a colocar sus artículos con la temática de la actual temporada, pues en Mazatlán son varias las personas que procuran estos productos para decorar sus hogares.

"Muchas personas llegan a comprar los adornos para estas fecha, desde antes del 20 noviembre nos ponemos a vender estas cosas, a la gente le gusta, procuran varias cosas, desde ahorita vienen a comprar los adornos para comenzar a decorar sus casas," comentó Adrián, vendedor de artículos navideños en el centro de Mazatlán.

Entre los artículos más vendidos por la época, son los clásicos pinos navideños con los que se adornan las casas, las luces navideñas, las esferas y los nacimientos para los árboles de navidad.

"Lo que más se nos vende son los pinos, las luces, y los nacimientos, la gente los procura bastante, no me imaginaba que la gente comenzará a comprar desde tan temprano estas cosas, porque apenas será el desfile del 20, pero estamos teniendo unas ventas que no nos esperábamos, son los artículos que más se nos venden, entre los cuatro productos significan un 60 o 70 por ciento de las ventas," agregó Adrián.

También agregó que la mayoría de las personas que acuden usualmente son madres de familia en compañía de los niños que van bastante emocionados por la compra del pino de navidad y los adornos del mismo, como los son las esferas y la estrella que se ubica en la punta del árbol.

"Vienen las madres de familia con los niños, los plebes llegan corriendo por los pinitos y por las esferas, se emocionan mucho," añadió.

¿Cuánto cuesta un árbol de navidad?

El costo de los árboles ronda entre los 500 y mil 500 pesos mexicanos, dependiendo el tamaño del árbol, esto sin contar el gasto de esferas, luces, y otros adornos.