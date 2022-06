Mueren especies marinas varadas en playas de Mazatlán

Mazatlán, Sin.- La aparición de ballenas, tortugas o delfines muertos en las playas de Mazatlán no solo prende los focos rojos en cuanto a las causas que originan su fallecimiento, sino también al nulo seguimiento que se le da a su deceso.

Biólogos e investigadores aseguran que es de vital importancia cumplir con el Protocolo de Atención para Varamiento de Mamíferos Marinos, ya que eso puede llevar a determinar precisamente las causas que originan este fenómeno que cada vez es más recurrente en las costas del Pacífico.

En lo que va del año, en Mazatlán se tiene registrado el hallazgo de ocho animales marinos sin vida en las playas: cuatro tortugas y cuatro delfines, además de otro delfín que fue localizado con vida, varado en la Isla de la Piedra, y devuelto al mar después de una revisión.

En la mayoría de los casos es el Escuadrón del Salvamento Acuático de la Policía municipal el que se encarga de la disposición final de estos organizamos, enterrándolos en la arena, pero sin darle cumplimiento debido al Protocolo de Atención para Varamiento de Mamíferos Marinos.

“Cuando un animal es localizado sin vida, se deben tomar algunos datos como medidas, peso, determinar si es macho o hembra y realizar los estudios correspondientes para determinar la causa de su muerte”, explica el biólogo Fernando Enciso.

El que no se recabe esta información es una gran pérdida para el conocimiento científico y no permite darle continuidad a investigaciones que no solo se realizan a nivel local, sino a nivel mundial.

"Afecta mucho esta situación porque es muy importante la información que puedan tener esos animales, para la ciencia, para mayor conocimiento de la especie, de las causas, sobre todo, de su muerte, si no se reporta dónde murió, cuándo murió y por qué murió, de nada sirve el estudio", explicó.

Dijo que al momento de localizar los organismos sin vida y simplemente enterrarlos, se pierde mucha información a la que ya no se le da un seguimiento, ya que ni siquiera se contempla la participación de personal capacitado para tomar muestras de estos organismos y analizarlas.

Mazatlán se tiene registrado el hallazgo de ocho animales marinos sin vida en las playas. Foto: Fausto McConegly | El Sol de Mazatlán

"Existe toda una red de varamiento oficial, normada por el gobierno, con un protocolo de qué se debe hacer en ese tipo de situaciones, desgraciadamente no pasa eso. También el Acuario es el concesionario para estudiar, atender cualquier cuestión relacionada con las tortugas, pero tampoco lo hacen", dijo.

“En Mazatlán, a las autoridades competentes simplemente no les interesa cumplir con el protocolo; en algún momento yo fui parte de la red de varamiento y precisamente esta razón fue el motivo de mi salida”.

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) es la responsable de coordinar la atención a eventos de contingencias que involucren a mamíferos marinos, incorporando y coordinando a distintos sectores: público, privado y social en la atención a su varamiento.

La Profepa puede solicitar el apoyo de las autoridades federales, estatales o municipales, que conforme a sus atribuciones, tengan intervención en las medidas aplicables para la atención de varamientos, para el trámite y obtención de las autorizaciones correspondientes.

¿Qué dice el protocolo?

El Protocolo de Atención para Varamiento de Mamíferos Marinos indica que en cada evento se debe levantar un registro, buscar las posibles causas del acontecimiento y dar atención oportuna al mismo.

Señala que en el procedimiento a seguir para atender varamientos de mamíferos vivos se considera la liberación de los que presenten un buen estado de salud; la rehabilitación de los que lo requieran, como medida para reintegrarlos a su hábitat natural, y la eutanasia, para liberarlos del sufrimiento cuando la rehabilitación no sea viable.

Por otra parte, los ejemplares muertos requieren ser estudiados para detectar las posibles causas de su deceso y que de esta manera aporten información sobre el estado de salud de las poblaciones de mamíferos marinos y para mejorar las posibilidades de supervivencia de futuros animales varados.

Los ejemplares muertos requieren ser estudiados para detectar las posibles causas de su deceso. Foto: Fausto McConegly | El Sol de Mazatlán

La disposición final de los ejemplares dependerá de la información disponible, entre las opciones están las siguientes.

Dejar el o los cadáveres en el sitio de varamiento. Esta es una opción cuando se trata de zonas prácticamente deshabitadas, donde no causen molestias por el mal olor ni riesgos para la salud pública. Tal opción permite que los depredadores y otros procesos naturales de degradación se realicen de forma natural.

El enterramiento o sepultura en la playa o terrenos cercanos. Localizar un área que no presente graves dificultades para cavar una fosa, la cual deberá tener una profundidad tal, que deje un espacio libre por encima del cadáver, de al menos un metro.

Antes de depositar los cadáveres se debe colocar una capa de cal o cal viva. Ya en la fosa hay que cubrirlos con otra capa de dicho material, antes de cubrirlos con el sustrato. Hecho lo anterior, la Profepa podrá colocar un letrero que advierta del contenido ahí depositado, en el que se sugiere la siguiente leyenda: "Cuidado fosa con residuos biológicos".

Hundimiento. El método de remolque mar adentro y hundimiento es comúnmente empleado con grandes cetáceos debido a que sus cadáveres causan molestias o representan riesgos para la salud pública; no se cuenta con el equipo necesario para enterrarlos o tal operación es complicada.





Varanmientos

Enero 18: Tortuga muerta en playa Pinitos

Enero 21: Tortuga muerta en Playa Norte,

Abril 3: Delfín sin vida en Paseo del Centenario

Mayo 4: Delfín sin vida frente a Lola Beltrán

Mayo 5: Delfín sin vida en Playa Norte 5

Mayo 12: Rescate de un delfín en la Isla de la Piedra, el cual fue devuelto al mar

Junio 5: Delfín sin vida en avenida Del Mar playa Norte 4

Junio 6: Dos tortugas en estado de descomposición, en Cerritos 7 y Cerritos 1

Junio 7: Delfín sin vida en Cerritos