Aparecen dos tortugas muertas en playas de Mazatlán

La semana pasada la Operadora y Administradora de Playas dio a conocer, a través de sus redes sociales, que el día martes 18 y el viernes 21 de enero aparecieron sin vida dos tortugas en las playas mazatlecas, una en la zona de Pinitos y otra en Playa Norte, de esta última se dijo que media alrededor de un metro, tenía un peso aproximado de 80 kilos y que al parecer fue impactada por una embarcación, pues tenía un evidente golpe en el caparazón.

Sin dar más detalles del hallazgo de estos ejemplares, se procedió a cavar para enterrarlas en la arena.

Para el biólogo Fernando Enciso Saracho esta situación es preocupante, aunque ya se ha convertido en una constante en el puerto, el que se sigan presentando este tipo de casos es un indicador de qué algo pasa.

"La cuestión es que no pasa nada, sale la tortuga la entierran y se acabó el problema. Es importante, cuando se tiene un varamiento, hacer todo un protocolo ya establecido, pero la realidad es que no se aplica", dijo.

Cuestionó a las autoridades encargadas, en este caso Profepa y también al Acuario Mazatlán, si realizaron los estudios de las condiciones en las que venían las tortugas, si se determinó la especie, el sexo, tamaño y la posible causa de muerte, además de revisar la aleta para ver si tenía alguna marca, ya que a través ellas se puede obtener el reporte de dónde, quién y cuándo la marcaron.

"El Acuario no atiende estos casos, pero debería, porque les corresponde, ellos tienen el permiso de atender cualquier cosa relacionada con las tortugas, pero no lo hacen", agregó.

El también investigador identificó, a través de fotografías, a la primera tortuga es una golfina (Lepidochelys olivacea) y la segunda una prieta (Chelonia agassizii) una especie que muy pocas veces se puede avistar.

"Esta temporada estuvieron anidando prietas, no sé si será la misma que estuvo saliendo de vez en cuando, porque hubo varios reportes de nidos. Hace poquito salió una carey, la agarraron y la enterraron los salvavidas, es importantísimo porque la carey es una especie rara igual que la prieta y se deben estudiar", enfatizó.

Es posible que la causa de muerte de estas tortugas, añadió, haya sido por las redes de arrastre de barcos camaroneros que están frente a las costas de Mazatlán.

"Hay que fijarse si andan barcos pescando, yo los vi la semana pasada. Ya se hizo común que los barcos atrapan tortugas, ellos deben tener en sus redes excluidores, qué es un sistema para que la tortuga escape y no quedé atrapada, pero muchas veces no funciona o no los hacen que funcionen bien", añadió.

Lamentó que cada vez es más frecuente observar en diferentes playas no sólo tortugas muertas, sino también otro tipo de especies, y eso de las que se tiene conocimiento, porque hay playas como en la Isla de la Piedra, donde seguido aparecen ejemplares sin vida, pero como no están a la vista de las personas es más difícil reportarlas.

Indicó que hay omisión de funciones de los diferentes niveles de gobierno, pues no les interesa el tema, ya que nunca se hace nada para evitar la mortandad de las especies o por lo menos investigar las causas de muerte y castigar responsables de éstas de acuerdo a la ley.













