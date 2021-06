Muerte de lobos marinos es por falta de vigilancia

Mazatlán, Sin.- Mientras la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) no instrumente un sistema de vigilancia permanente en las costas como es su obligación, la muerte de lobos marinos, tortugas y aves seguirá presentándose en Mazatlán, señaló el biólogo marino e integrante del Consejo Ecológico de Mazatlán, Fernando Enciso Saracho.

“Desgraciadamente adolecemos aquí en Mazatlán de una vigilancia permanente en todos los aspectos ecológicos no nomás lo que concierne a lobos marinos y tortugas, sino también en aves y otras especies, es un relajo si no hay una vigilancia”, expresó.

Lamentó la muerte del lobo marino que fuera rescatado el viernes pasado, cuando varó en una de las playas de Mazatlán, a consecuencia de insuficiencia respiratoria y hemorragia pulmonar por traumatismo, que pudiera estar relacionado con colisiones por embarcaciones o vehículos marinos.

Dijo que tanto el Acuario como la Dirección de Ecología y Medio Ambiente son también responsables de que este tipo de hechos se sigan presentando, ya que nunca se investiga las causas del varamiento de ballenas, lobos y tortugas, muchos menos de aves que son tan frecuentes, principalmente la del pelícano.

Comentó que en el caso de este lobo marino, personal del Acuario Mazatlán tardó en llegar al lugar donde varó el espécimen, que fue custodiada por elementos del Escuadrón Acuático y de Protección Civil, antes de ser rescatada.

Enciso Saracho refirió que existe también una Red de Varamiento integrada por especialistas voluntarios, que se formó hace mucho tiempo a iniciativa de Profepa, pero que actualmente no funciona y está dioquis, pues nunca se les ve en estos hechos, la cual debería de participar en el rescate, la clasificación de especies y, en su caso, en enterrar las ballenas, lobos y otras especies que salen muertas.

“La Profepa debe tener un sistema de vigilancia permanente, yo siempre he opinado en ese aspecto, cuando teníamos reuniones, si esta Procuraduría no cumple con su función, ahí están esperando a que alguien denuncie quien golpeó al lobo y cómo vas a saber eso, si no hay vigilancia, no se va a saber. Esa dependencia está abandonada”, apuntó.

La necropsia hecha al lobo marino que fuera rescatado en playas mazatlecas el pasado viernes 4 de junio, y que murió tres días después, sugiere que el frecuente varamiento o muerte de estos especímenes pudiera estar relacionado con colisiones con embarcaciones o vehículos marinos.

De ahí que el biólogo marino insista en que una vigilancia permanente de las costas por parte de Profepa podría disminuir en mucho este tipo de hechos.

El reporte del personal médico del Acuario que atendió al lobo marino, señala que el lobo marino tenía severos daños en la piel, sistema digestivo, sistema respiratorio y cardiovascular, así como una fractura en una de sus costillas.

DIAGNÓSTICO

La necropsia hecha al lobo marino revela que este espécimen tenía severos daños en la piel, sistema digestivo, sistema respiratorio y cardiovascular, así como una fractura en una de sus costillas que le provocó la muerte.









