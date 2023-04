Mi hijo no es un perro: Madre de detenido "tableado" por Policía Municipal en Escuinapa

Escuinapa, Sin.- "Mi hijo no es un perro para que me lo hayan tratado así", fue la expresión de Sonia Simental Hernández, quien es la mamá del hombre que fue tableando por Policías Municipales en Escuinapa, suceso que se difundió a través de un video.

La señora Sonia Hernández, identificó a su hijo cuando algunos familiares le mostraron el video, quien dijo lleva por nombre Gilberto Octavio Rojas Hernández de 33 años de edad avecinado en la colonia Pueblo Nuevo.

En entrevista, externó que desde hace un año, ella no sabe nada del paradero de su hijo, siendo el año pasado la última vez que lo miró.

"No sé nada de él, yo hace como unos diez meses o más que lo miré, fue más o menos como 15 días antes del día de las madres del año pasado, fue la última vez que lo miré".

Ella, reconoció que su hijo es una persona con problemas de adicción a las drogas, pero a pesar de ello, nunca le faltaba el respeto a ninguna persona y siempre buscaba ganarse el peso en algún trabajo.

"Él trabaja donde sea, en las fruterías, donde le digan, pero mi hijo no le falta al respeto a nadie".

Con lágrimas en los ojos y la voz quebrantada, dijo que aunque su hijo haya sido un adicto, no merecía recibir la agresión que sufrió por parte de la autoridad municipal.

"Aunque sea lo que sea, no debieron hacerle eso, mi hijo no es un perro, yo no sabía nada de eso que le había pasado, hasta ayer que me mostraron el video, cuando lo miré, me fui pronto a Seguridad Pública a buscarlo creyendo que era algo que había sucedido reciente, pero ya ahí me dijeron que era algo que ya tenía tiempo que había sucedido".

Agregó qué ella quiere que se haga justicia por lo sucedido a su hijo, lo cual dice también puede haberle sucedido algún otro ciudadano.

"Si se lo hicieron a mi hijo a cuantos más no se lo han hecho y no hay que quedarnos callados, no son unos perros para que los traten así ... Lo que quiero que el Gobierno haga justicia y que a esos policías den la cara".

Por último, dijo que hasta el momento ya acudió a Seguridad Pública a interponer la denuncia y está en espera de ser apoyada para dar el seguimiento debido.