Denuncias contra policías agresores en Mazatlán se “estancan” en Asuntos Internos

Mazatlán, Sin.- Durante el periodo que ha estado a cargo el comandante Juan Ramón Alfaro Gaxiola en la Secretaría de Seguridad Pública, primero de forma interina y posteriormente ya como titular, se han presentado una serie de denuncias por abusos policiacos que han sido exhibidos a través de las redes sociales y que se han quedado en Asuntos Internos, sin un castigo o suspensión para los involucrados.

En los videos, se pueden ver golpes con el puño y patadas a motociclistas, destrucción de motocicletas, supuesto robo de tapetes a un automóvil donde los dueños se dieron cuenta y hasta los elementos huyeron en una patrulla, como la agresión y uso excesivo de la fuerza contra surfistas y dos fotoperiodistas de un portal de noticias de Mazatlán… Y en todos se compromete el alcalde, Luis Guillermo Benítez Torres, a hacer justicia.

Sobre estas denuncias, se investigó para conocer hasta dónde ha llegado la autoridad y si hay castigo al abuso de autoridad o uso excesivo de la fuerza por parte de los elementos municipales.

De acuerdo a una solicitud de acceso a la información, donde se pidió la cantidad de denuncias recibidas por presunto abuso de autoridad y/o uso excesivo de fuerza pública contra elementos policiacos de la Secretaría de Seguridad Pública de Mazatlán, en el periodo julio del 2020 a septiembre del 2021, el Jefe de la Unidad de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, respondió escuetamente.

En el oficio No. U.A.I. S.S.P. 1106/2021, con fecha el pasado 3 de noviembre, se informó que en el periodo antes referido se han canalizado 37 quejas o denuncias a Asuntos Internos, tanto por uso excesivo de fuerza o abuso de autoridad en ese periodo.

Informó que en estas denuncias se involucra a 68 elementos policiacos (60 hombres y 8 mujeres), donde dos elementos policiacos están implicados en acciones recurrentes en dos quejas o denuncias, siendo sus grados: policía segundo operativo y policía operativo.

Sin embargo, la Unidad de Asuntos Internos aclara que no es facultad de esta unidad la referida suspensión de los elementos que han sido denunciados por abuso policiaco, por lo que no cuenta con información disponible.

También señala lo mismo ante la solicitud de elementos que han sido reubicados a otros sectores mientras se les investiga.

Sin embargo, especifica en la petición de información en torno a la cantidad de elementos suspendidos por encontrarse responsables de abuso de autoridad y/o uso excesivo de fuerza pública, lo siguiente: “…se informa que a la Comisión de Honor y Justicia se ha turnado 01 demanda para efectos de que se iniciara el procedimiento correspondiente contra elementos presuntamente responsables por el uso excesivo de la fuerza en su servicio”.

No se especifica sobre cuál denuncia se trata.

Ante la poca información emitida por la Unidad de Asuntos Internos, fue el mismo coordinador de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, Édgar Ramírez Gudiño, quien aclara y amplifica la información solicitada a la corporación policiaca por medio de Acceso a la Información.

“…y en atención al punto cinco en el cual no da respuesta, me permito informar a usted que no fue suspendido ningún elemento mientras se realiza la investigación”.

Además, indicó: “me permito informar que la cantidad de elementos reubicados a otras áreas o sectores mientras se realizaba la investigación, fueron tres”.

Agregó: “me permito informar que hasta esta fecha (04 de noviembre, fecha de su oficio), no ha sido suspendido ningún elemento por abuso de autoridad/uso excesivo de fuerza”.

Y por último: “En cuanto al punto noveno, me permito informar que hasta esta fecha no ha sido dado de baja ningún elemento”.

De julio del 2020 a septiembre del 2021, a la Unidad de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, se han canalizado 37 quejas o denuncias, tanto por uso excesivo de fuerza o abuso de autoridad en ese periodo.









