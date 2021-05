Mazatlecos se quejan de malos servicios de basura, drenaje y seguridad

Mazatlán, Sin.- La Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado, Servicios, Obras y Seguridad Pública son las dependencias que, según los ciudadanos a través de un sondeo realizado por El Sol de Mazatlán, fallan constantemente.

El señor Alfredo menciona que el drenaje es la falla principal en el puerto y de ahí le sigue el alumbrado público.

"Los drenajes son los que más fallan, eso se mira a leguas, es un desastre. El alumbrado como que está más o menos, las lámparas ya no iluminan tanto. En cuanto a seguridad, está tranquilo, aquí sí hay patrullas, a lo mejor porque es el Centro, pero hay colonias que están peores que nosotros", dijo.

La señora Mony, de la colonia Klein, considera que todas las dependencias llegan a fallar, pero para ella la más constante es la poca agilización que hay en las obras públicas, la inseguridad y la recolección de la basura.

"Todas las dependencias fallan, ¿cuánto lleva ya la Gabriel Leyva con ese cochinero? Hay mucho robo, inseguridad. Los de la basura pasan cuando tienen ganas, duran una, dos, hasta tres semanas sin ir, que porque no hay camión", afirmó.

Drenaje y alumbrado, dice Angélica, son los principales servicios que están fallando.

"El drenaje es el principal, no les dan mantenimiento, todavía no ha llovido y ya se rebosan las alcantarillas. También, a veces como que falla el alumbrado, las luminarias, me he fijado", dijo.

Daniela indicó que Obras Públicas ha quedado muy mal en la pavimentación y reparación de calles en mal estado.

“Hay muchas alcantarillas en mal estado, hundidas, abiertas, muchas fugas de aguas negras. Para donde yo vivo (Flores Magón), hay calles destrozadas por las corrientes de aguas, falta pavimento, hay unas calles que están intransitables, hay mucho bache", indicó.

El señor Jorge expresó que la recolección de basura, la red de drenaje y la seguridad pública son servicios básicos que se han descuidado mucho últimamente.

"La mayoría de las colonias siguen sufriendo por la basura acumulada, ya que no pasa el servicio de recolección, el drenaje que se rebosa, antes era cada temporada de lluvia, ahora es casi diario, La seguridad, ni hablar, los robos y asaltos son de todos los días, pero no les hacen nada a los delincuentes", expresó.

