En crisis, alumbrado público en Mazatlán

Mazatlán, Sin.- A pesar de ser uno de los principales destinos turísticos de sol y playa del país, el alumbrado público de Mazatlán opera con lámparas obsoletas que funcionan con vapor de sodio y consume mucha energía eléctrica, ya que sólo las avenidas que se han remodelado cuentan con luminarias tipo led y en las colonias y comunidades rurales sólo se van a restituir 150 de las 30 mil lámparas que existen.

Aquí los programas estatales y federales no han llegado en cuanto a alumbrado público, aseguró el director de Servicios Públicos Municipales, Luis Antonio González Olague, quien comentó que para reponer el alumbrado público se requiere de una inversión de 200 a 300 millones de pesos.

“Hay programas que ya pasaron, cuando recién entramos hubo ese programa y solamente incluyeron Culiacán y Los Mochis, no sé por qué no se incluyó Mazatlán; es mucha inversión, estamos hablando de alrededor de 200 a 300 millones de pesos, con eso Mazatlán ya tendría un alumbrado de mejor calidad, aparte de que ya no sería amarilla, sino blanca y de bajo consumo de energía”, expresó.

Dijo que la lámpara con vapor de sodio es obsoleta para el alumbrado público, ya que tiene muchas fallas y consume mucha energía eléctrica, lo cual provoca que los cables se calienten más de lo normal.

Comentó que esta situación se complica con las malas prácticas de la gente en los asentamientos humanos, pues algunas familias se ‘cuelgan’ del alumbrado público, con tomas o conexiones clandestinas.

La mayor parte de las lámparas del alumbrado público de Mazatlán funcionan con vapor de sodio. Foto: Rolando Salazar | El Sol de Mazatlán

“Las lámparas que tenemos con vapor de sodio es una lámpara obsoleta y con mucha problemática y consumo de energía, eso provoca que los cables de calienten más, y los malos usos de gente que se reconecta cuando menos espera uno, nos roban energía también”, apuntó.

Refirió que el municipio está gestionando recursos para destinarlos a la reposición de luminarias y que del recurso propio se adquirió un lote de 150 lámparas que servirán para restituir aquellas que se dañan o hurtan al alumbrado público.

“No tenemos mucha lámpara led en la ciudad, pero sí hemos buscado cambiar en algunos casos y en instalaciones nuevas hemos metido led, no son muchas las que tenemos, compramos un lote de 150 lámparas led desde el año pasado, hemos estado cambiando, y algunas zonas se ha estado instalando de ese tipo, pero lo ideal es que las cambiáramos todas, con eso garantizaríamos un buen servicio”, concluyó.

