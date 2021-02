Les “truena” el drenaje en la López Mateos

Mazatlán, Sin.- Habitantes de la colonia López Mateos, de los sectores A, G y F, ente calle Cuauhtémoc y Joaquín Amaro, reportan que desde hace dos años sufren con los problemas en la red de drenaje, debido a que la tubería está obsoleta y en más de 60 años de servicio nunca se le ha dado el mantenimiento adecuado.

Enfermedades estomacales y dengue han padecido los habitantes por el rebosamiento de aguas negras, tanto en las alcantarillas como al interior de los hogares, además de los malos olores que se dependen.

Local Amnistía para quienes cometan aborto y narcomenudeo

En esta línea, el tubo de drenaje ya ni existe, ya se desbarató, tiene más de 60 años; el problema general aquí es que no hay tuboMaría Armida, vecina

Ellos acudieron a las oficinas de Jumapam, al distrito Infonavit Playas, al cual pertenece la colonia, hicieron solicitud por escrito y sólo les prometieron que irían a revisar, cosa que hasta la fecha no se ha hecho.

Vecinos reportaron que desde hace dos años sufren con la red de drenaje. Foto: Carla González | El Sol de Mazatlán

Nunca vinieron, tuve que pagar al camión de Jumapam para que vinieran, destapara y desazolvara, si no, no hubieran venido, pero el problema está abajo, no hay drenaje en las casas del sector FSeñora Tere

Los vecinos, incluso han renovado las tuberías al interior de sus domicilios, pero el problema sigue; aseguran que la tubería, que es de barro, es tan añeja, que ya ni si quiera existe, está obsoleta.

"No nos resistimos a cooperar, pero tenemos un contrato con la Jumapam de más de 50 años, somos usuarios al corriente de nuestro compromiso de pago mensual, si nosotros cumplimos, ellos deben cumplir con nosotros", dijo la señora Olivia.

Puedes leer: Incumple transporte público con medidas sanitarias

La tubería está ya obsoleta y en más de 60 años de servicio nunca se le ha dado el mantenimiento adecuado. Foto: Carla González | El Sol de Mazatlán

Los vecinos coincidieron en que se requiere de una intervención más grande para terminar con el problema.

Añadieron que la actual administración se está llevando todos los recursos a las grandes avenidas, olvidándose de las colonias.

También mencionaron que ese sector ha crecido poblacionalmente en los últimos años, se han otorgado permisos para construcción de pequeños apartamentos, pero sin tomar en cuenta el abasto de los servicios públicos.

















Lee más aquí: