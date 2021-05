Mazatlecos dicen sí a las clases presenciales

Mazatlán, Sin.- El planteamiento de que en el próximo ciclo escolar se retomen las clases presenciales en las escuelas es una propuesta que las madres de familia no rechazan, al contrario, opinan que ya es tiempo de que los alumnos regresen a las aulas, ahora que los docentes ya están vacunados.

"Ya estaría bien, si ya están permitiendo las fiestas, ya están abiertas las playas, la escuela por qué no. Es mucho el estrés, ayudarle a todos los hijos y luego sacarle copias a todo, los profesores al principio decían que cuando no tuviera uno dinero, pues se tenía que transcribir a mano, imagínese yo para tres hijos, sí es cansado", expresó Gabriela, quién tiene un pequeño en el kinder y otros dos más en la primaria.

Alumnos dejarán sus hogares para regresar a las escuelas.Foto: Rolando Salazar │ El Sol de Mazatlán

“Que sea en el nombre de Dios”, dijo Guillermina, pues a ella se le ha complicado ayudar a sus hijos con las tareas, ya que hay muchas cosas a las que no les entiende.

"Uno no les entiende a los trabajos y ellos (los alumnos) también ya quieren regresar, todo está abierto ya, ¿por qué para lo bueno no?, ya sería en el nombre de Dios, con sus respectivas precauciones y cada quien responsable de sus hijos", dijo.

Silvia comenta que su hija ya está por graduarse de la universidad sin haber asistido a prácticas de campo y de laboratorio, muy necesarias en la carrera de Biología.

"Para mi hija, que estudia en la universidad, se me hace muy pesado, porque con este sistema virtual quieren recompensar la ausencia en las aulas dejando mucho trabajo, ya se va a graduar y tiene más de un año sin ir a laboratorio, cuando las prácticas en su carrera son indispensables", comentó.

Foto: Rolando Salazar │ El Sol de Mazatlán

Para Elvia es la mejor opción, ya que donde ella vive falla mucho el internet y para hacer trabajos y tareas es más gasto trasladarse a otra comunidad para tener acceso a este servicio, que no está al alcance de todos y que se volvió muy indispensable.

"Por una parte estoy de acuerdo, porque los niños en la casa no hacen nada, se despiertan a las 7:00 de la mañana nada más a decir presente y se vuelven a dormir, no se concentran, además donde vivimos falla mucho el internet, a veces se tienen que trasladar a otra comunidad".

Foto: Archivo │ El Sol de Mazatlán

Daniela también está de acuerdo, pues tiene que salir a trabajar para traer el sustento al hogar y no siempre puede ayudar a sus hijos con las tareas.

"Sí estoy de acuerdo que ya entren, porque no siempre tenemos el tiempo de estarlos apoyando con las tareas, uno tiene que trabajar y pues así no podemos, o trabajamos, o los ayudamos y simplemente el aprendizaje no es el mismo que con un maestro", mencionó.













