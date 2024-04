Mazatlán se sumerge en la dualidad de la ciencia y la superstición ante el Eclipse Total de Sol

Mazatlán, Sin. -El próximo 8 de abril, Mazatlán se prepara para el Eclipse Total de Sol, un evento astronómico que tiene a la ciudad en vilo. Algunos residentes se equipan con lentes especiales para ver el fenómeno astronómico y filtros solares, mientras que otros recurren a sus creencias ancestrales.

Por ejemplo, Doña Petra Rosales, una jubilada de 76 años, planea rezar en casa para protegerse de los posibles efectos negativos, los cuales según la creencia de la gente de su generación van desde creencias culturales de mala suerte, enfermedad, y alteraciones en el estado de ánimo de los animales.

"Me voy a quedar adentro de mi casa, me acuerdo de que tenía unos 40 años la última vez que fue una de estas cosas, esto es de mala suerte, me acuerdo de que mi madre en paz descanse antes decía que esto alteraba a los animales, hasta cordones les poníamos para que no pasara nada, ahí tenías a los perros ladre y ladre todo el rato, y ni se diga a las embarazadas, les poníamos un listón rojo para que el niño no naciera con algún problema", mencionó Petra.

En contraste, Orlando López, un joven estudiante de 22 años, planea ver el eclipse, pues no comparte las supersticiones asociadas al fenómeno, y menciona que se siente entusiasmado por vivir esta experiencia.

"Yo la verdad si lo quiero ver, hasta mis lentes compre antes de saber que los iban a regalar, no creo en nada de eso la verdad, me da miedo, pero verlo sin lentes, mientras no, es algo emocionante, porque dicen que hasta dentro de 300 años va a ocurrir otro, creo que ni a mis nietos les va a tocar, así que lo voy a disfrutar", dijo el joven.

La diversidad de opiniones y prácticas refleja la rica mezcla cultural y generacional de Mazatlán. Mientras algunos siguen tradiciones transmitidas de generación en generación, otros adoptan una perspectiva más científica y disfrutan del eclipse como un evento astronómico único.

Desde el año 1991, México y Mazatlán no vivían un eclipse total, lo que aumenta la expectativa y la emoción en la ciudad.

¿Qué mitos rodean a los eclipses y cómo protegernos de sus supuestos efectos?

Desde tiempos antiguos, se protege a las mujeres embarazadas en sus hogares durante los eclipses para prevenir posibles complicaciones para el bebé, como malformaciones o abortos espontáneos.

Los animales, incluidos los perros, pueden experimentar cambios de comportamiento durante los eclipses, como desorientación o agresividad, según las creencias populares.

Aunque el único riesgo demostrado para los seres humanos durante un eclipse solar es el daño ocular, muchas personas prefieren tomar precauciones adicionales, como usar piedras, cristales o amuletos para protegerse.