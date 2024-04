Concordia se declara listo para observar el gran eclipse total solar

Concordia, Sinaloa.- El municipio de Concordia, uno de los cinco afortunados de Sinaloa, de México y del mundo, en donde se apreciará en su totalidad, es decir al cien por ciento, el eclipse total de sol programado para el próximo lunes 8 de abril, se declaró listo para recibir a los turistas que eligieron a este lugar, para presenciar el fenómeno cósmico, así lo manifestó el presidente municipal Raúl Díaz, en exclusiva para el medio que representamos.

Concordia será uno de los municipios afortunados

Como los números para el caso que atañe a este tema sobre el gran eclipse son importantes, permítanos poner en contexto datos actuales sobre este municipio serrano. Actualmente, cuenta con una población de 25 mil habitantes, 9 mil de ellos viven en la cabecera municipal de la también mencionada como Villa de San Sebastián, antiguo nombre oficial de este lugar. Se trata, pues de un municipio pequeño que ha crecido paulatinamente y que, ubicado a media hora del puerto de Mazatlán representa un atractivo turístico.

Años atrás recibió el título de pueblo señorial y lucha actualmente porque se le considera pueblo mágico, este tema, así como el renovado intento por rescatar la minería, será objeto de tema especial a nuestro regreso a Culiacán una vez pasado el furor del eclipse total de sol, para el cuál este lugar está preparado.

Como municipio pequeño, su capacidad hotelera es muy limitada, cuenta con 11 hoteles, 9 de ellos en la cabecera municipal, más algunas casas habilitadas como posadas, por lo cual se contabilizarán no más de 150 espacios, que sumarán aproximadamente unas mil personas, pero esto no quiere decir que las autoridades no esperarán más visitantes, según datos proporcionados por el titular de turismo, Ricardo Vizcarra.

El primer edil del municipio, profesor Raúl Díaz nos puso al tanto de este asunto: para empezar, la unidad deportiva, será habilitada para recibir a una caravana de extranjeros de 40 casas rodantes, aunque no se precisó el número de personas, porque en cada vehículo vendrán diferente cantidad, se calcula que acamparán en ese lugar poco más de 100 personas.

Llegarán caravanas turísticas

Pero aún hay más: rumbo a los altos de la sierra madre occidental están contemplados dos sitios estratégicos para recibir a más observadores del fenómeno astronómico: Copala y Chirimoyos, de acuerdo a lo informado por el primer edil.

En Copala, una de las sindicaturas de Concordia, ubicado a 12 kilómetros de la cabecera municipal, se esperan a 200 visitantes a quienes se les asignará un sitio especial para acampar, ahí contarán con la atención de los pobladores. En cuanto a la caravana que se ubicará en la unidad deportiva, Raúl Díaz, señaló que independientemente de que las casas rodantes cuentan con sus propios servicios, el inmueble tiene servicios sanitarios, así como luz para sus necesidades básicas y desde luego se les ofrecerá vigilancia a cargo de la fuerza pública.

En cuanto a Chirimoyos, se trata de una pequeña población ubicado en el Cerro de la Huasarca en la famosa Petaca, en Las Mesitas, visualizado así por la forma que tiene la cima del cerro desde donde la vista panorámica de la sierra madre occidental, es simplemente espectacular. Ahí un Chirimoyos, precisamente està el observatorio astronómico llamado Mintaka, a donde llegarán 150 personas aficionadas a la exploración del espacio estelar para ser testigos del eclipse total de sol.

De entrada, los lectores seguro estarán pensando en que se trata de un lugar con enormes aparatos para espulgar el cielo, peto no es así. En una visita exprés observamos que se trata de un amplio espacio, una explanada acondicionada para que los amantes de la astronomía lleven sus “armas” para la tarea de exploración, pero si no, los responsables de esa instalación tendrán a la mano suficientes aparatos para que los visitantes tengan la oportunidad desde dos días antes escudriñen el cielo en medio de total oscuridad, actividad popularmente llamada Noche de Estrellas.

¿Qué hay de los servicios de hospedaje?

Los pobladores serán anfitriones. Ofrecerán servicios de hospedaje y comida, pero también habrá espacios para montar carpas, porque por la cantidad de gente, las casas serán insuficientes. Por la belleza del lugar, sin duda será muy especial para la observación del eclipse. En resumen, para un municipio tan pequeño, la afluencia será inusitada, fuera de lo común.

Para terminar, el presidente municipal, manifestó que en caso de ser necesario de espacios para acampar, la gente será bienvenida, lo mismo que quienes el lunes estarán de entrada por salida. Y algo más: para quienes estarán antes en la cabecera municipal, el domingo se montará una expo artesanal, en la cual se ofrecerá todo tipo de productos elaborados por los artesanos de todo el municipio, incluyendo, desde luego los muebles y objetos de barro.

Mañana nos trasladaremos a Mazatlán, para contarles sobre el panorama previo rumbo al gran eclipse.









