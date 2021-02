Mario Zamora ya tiene su equipo de trabajo, Jesús Valdés coordinará su campaña

Culiacán, Sin.- Este jueves Mario Zamora recibirá su constancia como candidato de la alianza Va por Sinaloa conformada por el PRI, PRD y PAN y su coordinador general de campaña será Jesús Valdez Palazuelos.

Zamora anunció que presidente estatal del PRI será quien le coordine la campaña porque es un político que ha hecho muy buena labor como dirigente,

Es un gran amigo, es el presidente del partido, hizo muy buena labor como presidente, me ha aceptado coordinador la campaña, es una campaña corta y se requiere el esfuerzo de todos.Mario Zamora





También anunció que la diputada local Gloria Himelda Félix Niebla será la coordinadora operativa.

Otros priistas que formarán parte de su equipo son la ex senadora Diva Hadamira Gastélum, el hijo del Chuquiqui, Ricardo Hernández Guerrero, el hijo del ex gobernador Jesús Aguilar Padilla, Jesús Aguilar Camacho, el ex senador Aarón Irízar, el ex alcalde de Mazatlán, Jorge Abel López Sánchez

Jesús Verdugo | El Sol de Sinaloa

También formarán parte de su equipo, los panistas diputado federal, Carlos Castaños y Giovana Morachis, así como el perredista Francisco Juárez.

El precandidato de la alianza “Va por Sinaloa” destacó que su equipo, es gente experimentada en la que depositará toda su confianza y espera que cada uno de ellos aporte lo mejor de sus conocimientos a la campaña que iniciará en abril.













