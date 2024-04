Los jóvenes no están representados en el PRI: reclaman a Paola Garate

Culiacán, Sin. -Un joven militante del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Sinaloa reclamó a la dirigente estatal de la fuerza la nula inclusión de candidatos jóvenes para las próximas elecciones del 2 de junio.

Esto ocurrió al término de la conferencia semanal que encabeza la presidenta Paola Garate.

Quien realizó la queja fue Juan Manuel García Gurrola, quien dijo ser secretario general de la red de jóvenes y acusó que este sector poblacional no está siendo tomado en cuenta al momento de otorgar candidaturas.

El quejoso retomó los argumentos expuestos por los representantes de la coalición Fuerza y Corazón por México, quienes en reiteradas ocasiones han sentenciado que en Morena repiten a los mismos personajes para las elecciones, sin renovar las plantillas de candidatos.

Bajo esta premisa, García Gurrola dijo que el partido tricolor se contradice, puesto a que esta práctica también es implementada por la fuerza política liderada por Paola Garate.

Asimismo, asistentes en el sitio reclamaron que tampoco hay representación de la comunidad LGBT+.

"Siguen siendo los mismos que van en las listas, el 11 de marzo la presidenta afirmó que no iba en ninguna lista y hoy está en la número 1. Esta inconformidad no está solo en Culiacán, está en Mazatlán, Guamúchil y en todos los municipios; no estamos siendo representados los jóvenes", declaró el quejoso.

Paola respondió desconocer el asunto respecto a una candidatura para ella e invitó a García Gurrola a platicar en su oficina.