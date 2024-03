Gobernador minimizó levantones de familias, como todo: Paola Garate

Culiacán, Sin. -Tras los hechos violentos que sucedieron durante todo el día de ayer viernes en la ciudad capital, donde varias familias fueron “levantadas”, privadas de su libertad por presuntos grupos delictivos, la presidenta del Partido Revolucionario Institucional (PRI) Paola Garate Valenzuela, aseguró que el gobernador del estado, Rubén Rocha Moya minimizó los hechos como minimiza todo.

“Minimizó esa tragedia, esta situación como minimiza todo, como voltea a otro lado, como se ríe con un gran cinismo, como si no le corriera sangre por las venas, como si no pensara que tiene hijos, nietos; a ver si en los zapatos de las personas, de las víctimas y familiares pudiera expresarse como lo ha hecho”, señaló.

La dirigente del partido tricolor, reiteró que fue muy lamentable que sucedieran hechos como los que suscitaron desde muy tempranas horas de este viernes 22 de marzo.

Agregó que las expresiones del gobernador son poco empáticas con la tragedia, por lo que puntualizó la exigencia de hacer justicia.

Garate Valenzuela reprochó que ante las preguntas que se le hicieron al gobernador en sí se haría algo extraordinario como una mesa de seguridad, respondiera que no, e incluso pidiera a la gente no tenga miedo y que en otras ciudades del mundo ocurren otras cosas.

Ante tales declaraciones del gobernador, la presidenta del Partido Revolucionario Institucional lo invitó a reflexionar y que tome cartas en el asunto, tras no haber un Estado de derecho en Sinaloa, dónde niños tengan que vivir un infierno tras haber sido llevados con sus familias.

“No lo podemos normalizar, no puede pasar así nada más. No podemos permitir que no existan denuncias, que no se sepa, qué no se tomen cartas en el asunto, no exista justicia y que la impunidad sea eso, nuestro pan de cada día, no nos podemos acostumbrar a situaciones cómo estás qué hemos vivido”, afirmó.

Finalmente, Paola Garate puntualizó que tal como el caso de “levantones” de familias como el hecho que ocurrió en la zona serrana del municipio de Badiraguato son referencias de que no existe un Estado de derecho en el estado y la ciudadanía no debe acostumbrarse a que esto suceda y continúen tras expresiones lamentables del mandatario estatal.