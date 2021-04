La robótica al servicio de los animales

Mazatlán, Sin.- Fiona es una perrita rescatada hace algunos meses del maltrato que recibía de sus dueños; cuando fue puesta a salvo se le diagnosticó cáncer en su pata izquierda frontal, pero era demasiado tarde para comenzar con un tratamiento de quimioterapia, por lo que su extremidad tuvo que ser amputada.

Hoy, la cachorrita tiene la oportunidad de andar nuevamente sobre sus cuatro patas gracias a la tecnología de impresión 3D y el conocimiento del Ingeniero en Mecatrónica Manuel Alejandro Lugo.

Los animales pueden tener una nueva oportunidad para andar en cuatro patas. Foto: Carla González | El Sol de Mazatlán

El hidalguense de nacimiento, y también maestro en Robótica, radica en el puerto desde hace ocho años, donde se ha desempeñado como docente en la Universidad Politécnica de Sinaloa en las carreras de Mecatrónica, Biotecnología y Biomédica. Sus proyectos estuvieron enfocados en la rehabilitación física, no exclusivamente en el ser humano, también se abrió brecha en los animales.

Antes de la llegada de las impresoras 3D se trabajaba con diferentes tipos de tecnologías que permitieron fabricar sillas para gatos con alguna discapacidad física que impedían la libre movilidad con materiales caseros, pero todo con una completa orientación hacia la ingeniería.

Posteriormente emprende su proyecto Soluciones en Tecnologías 3D y junto al Centro Integral de Bienestar Socio Animal (CIBSA) ha trabajado de la mano en la investigación y desarrollo de prótesis para animalitos.

PROCESO

La prótesis de Fiona llevó de 12 a 15 horas en imprimirse, pero el trabajo que hay detrás va más allá del tiempo o materiales invertidos, se trata también de los conocimientos que han sido aplicados entre la biomédica y la veterinaria.

Foto: Carla González | El Sol de Mazatlán

"Primero medimos, desde la parte articular, el largo y ancho de los huesos, las circunferencias y con eso se hace prácticamente un boceto. Hay una parte complicada para los animales porque cuando ellos pierden cualquiera de las extremidades para mantenerlo erguido y conocer la altura exacta a la que tiene que estar es complicado", detalló.

Mediante algunas fotografías se pudieron sacar medidas y determinar el ángulo de la prótesis. Después de tener el boceto listo se pasó a un software donde se moldeó; la prótesis constó de dos piezas que van ensambladas.

Cada pieza se manda a la impresora mediante un cambio de extensión de archivos, el archivo te dice cuánto se va a gastar en material, en gramos, en metros y en tiempo.

Manuel Alejandro Lugo

Posteriormente se realizaron trabajos de detallado y pulido, se ensamblaron manualmente las piezas y se hizo la prueba con la perrita.

Foto: Cortesía│ Pixabay

PRÓTESIS

En la primera prueba que se le realizó a Fiona se dedujo que en cuanto a medidas ya quedó bien, sólo se buscaron algunos elementos como antiderrapantes y ver la manera de cubrir algunos detalles y cuidados médicos como colocar una malla para no lastimar la piel.

La demanda de prótesis para animalitos es baja aún, principalmente por el costo que implica; la problemática está generalmente en los animales de la calle, que son atropellados o maltratados y no reciben la atención médica necesaria, además en caso de recibirla, es más barato pagar una amputación que una cirugía, o simplemente la gente no sabe dónde conseguir una prótesis, de aquí la necesidad de buscar soluciones.

"El desarrollo de las prótesis para animalitos tiene que ser una realidad, desafortunadamente no tenemos fondos, nosotros compramos los materiales de nuestro bolsillo", dijo.

Foto: Cortesía│ Pixabay

Los costos de la ingeniería, el material y el tiempo son considerados en su precio final; sin embargo el objetivo de Alejandro Lugo y CIBSA no es hacerse de dinero.

"Yo hago la ingeniería porque me encanta, no cobro realmente lo que hago de ingeniería, si tú me das mil 700, hasta 600 pesos, con eso yo estoy feliz, porque lo que hago es comprar es material para lo demás".

Esta prótesis será un prototipo para próximas fabricaciones, no sólo de prótesis para extremidades, sino que a través de la investigación se pueden desarrollar piezas para otras partes de cuerpo y no son exclusivos de los perros o gatos.

Foto: Cortesía | OEM

Para contrarrestar el problema del costo, lo que se proyecta hacer es que la persona que lo solicite pueda obtener el producto gratis, pero con la condición de que en determinado momento, si se deja de usar, sea regresado o donado para que otro animalito se pueda beneficiar.

"Crear una conciencia en las personas, es muy difícil que adopten a los perritos cuando tienen una discapacidad y aunque no lo crean los perritos sufren también, se deprimen, hasta se dejan morir por esta situación. Esto es para darle un respiro a los animales y a la gente que haga conciencia y pueda adoptarlos, tenerlos en sus casas, finalmente es un ser vivo", expresó.

De esta manera, la Robótica se pone al servicio de los animales, con el objetivo de darles una nueva oportunidad de andar en sus “cuatro patas”.













