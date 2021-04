Aumentan multas por maltrato animal hasta un 300% en Mazatlán

Mazatlán, Sin.- Lourdes San Juan Gallardo, directora de Ecología, señaló que entre las modificaciones que se le hicieron al Reglamento de Protección Animal municipal destacan mayores sanciones económicas, procedimientos más estrictos y la integración del Centro de Bienestar y Control Animal.

Las sanciones aumentaron hasta un 300%, es decir, por un maltrato extremo, en condiciones de salud deplorables, se podría aplicar una multa de hasta 200 UMAS, lo que equivale a 17 mil 376 pesos; además, quien aplicará la multa ya no será Ecología, sino un juez cívico.

"En este nuevo reglamento, digo nuevo porque aunque es el anterior, metimos varias modificaciones relacionadas con las sanciones, que se incrementaron un 300 por ciento", señaló.

En cuanto a los procedimientos de inspección, si el infractor no acude a los citatorios, no abrió las puertas a la dependencia municipal o simplemente no se llegó a un acuerdo entre ambas partes en un primer momento, se le iniciará un proceso jurídico.

"También los procedimientos son distintos. El cambio es que todo procedimiento que inicie cuando exista una orden de inspección, si los infractores no acudieron al citatorio, no nos abrieron la puerta o no pudimos hacer el procedimiento normal y llegar a un acuerdo en un primer momento, se van a un procedimiento jurídico y finalmente va a ser juez cívico el que va a emitir la sanción", agregó.

El Centro de Bienestar y Control Animal será parte ya de la estructura del "nuevo reglamento", donde por denuncia por maltrato podrán llegar animalitos que serán rehabilitados y esterilizados. En el caso de los animales en condición de calle se podrán atender sólo los que se encuentren en una situación muy deplorable.

Al día se llegan a recibir hasta 10 denuncias relacionadas con el bienestar de los animalitos, aunque no todas por maltrato. Añadió que en los casos de denuncias de violencia o asesinato, como el que ocurrió la semana pasada en Los Mochis, seguirán conduciéndose al Ministerio Público por ser un delito.





















