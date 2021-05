Activistas piden aclaración sobre corrida de toros en Mazatlán

Mazatlán, Sin.- Fernanda Orrantia, activista independiente, y Victoria López, de la Asociación Activistas Pro Animalitos Mzt, acudieron esta mañana a las oficinas de Oficialía Mayor para exigir claridad sobre un supuesto evento de forcados, rejoneo, charreadas y peleas de gallos que se llevará a cabo en el puerto este domingo 9 de mayo.

En redes sociales empezó a circular la invitación para dicho evento que se llevará a cabo en el rancho Huanacaxtle en una plaza para mil personas, el ingreso será exclusivo a través de una reservación y el costo de es de mil pesos por auto, e incluso permiten el acceso a menores de edad.

Las activistas reconocen que el gobernador Quirino Ordaz Coppel al haber vetado la Ley de Protección Animal aprobada en el Congreso del Estado, las corridas de toros están permitidas; no obstante, lo que protestan es que no cuenta con todos los permisos pertinentes para llevarse a cabo.

El domingo pasado en una manifestación pacíficamente que se llevó a cabo en la avenida Del Mar, el coordinador de Protección Civil, Eloy Ruiz Gastelum, les aseguró que de su parte no había ningún permiso otorgado y que tanto en oficialía como en presidencia ya estaban enterados, por lo que las activistas exigen que estas declaraciones se hagan públicas y les notifiquen a los organizadores.

"Ellos siguen invitando, está cancelado; que el público se entere y que no digan 'nosotros (Ayuntamiento) no expedimos ningún permiso' y que ellos (organizadores) digan pues que no sabían, capaz el domingo llevan a cabo el evento, prefieren pagar la multa y cada quien se hizo pato", expusieron.

Las activistas piden a las autoridades municipales que les notifiquen a los organizadores del evento que este no podrá llevarse a cabo ya que no tiene la autorización, además de que aún no se termina la pandemia, o que en todo caso, acepten y reconozcan que sí otorgaron los permisos.

"Si Protección Civil, Presidencia, Oficialía, todos estamos en lo mismo de que no tienen los permisos para a poder llevar a cabo, que lo hagan público y se lo hagan saber a los encargados que siguen descargando mobiliario y siguen invitando gente. Que nos den un aprueba de que van a hacer algo, que van a estar vigilando y notificarles a ellos", exigieron.

Orrantia y López señalaron que el problema de todo esto es que la Ley de Protección Animal fue vetada por el gobernador.

"El problema es que todo el paquete de la nueva ley, donde no se prohibía la pelea de gallos, pero sí la corrida de toros, se la pasó por el arco del triunfo nuestro gobernador Quirino. Son amiguismos, ya sabemos que el gobernador tiene amigos taurinos, por eso no pasa la ley. Él la vetó automáticamente al no hacerla pública", añadieron.





