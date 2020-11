Locatarios del Mercado de las Flores registran ventas al 60%

Mazatlán, Sin. - Molestos con las autoridades municipales se sienten los locatarios del Mercado de la Flores, pues el pasado 2 de noviembre tenían muy buenas expectativas para la venta de su producto al autorizarse el acceso a los panteones, sin embargo, señalan que el gobierno no fue parejo y hubo favoritismo entre vendedores.

"No nos fue bien, hay crisis económica, hay pandemia, el gobierno no fue parejo, les dieron prioridad a otras personas que no se dedican a la venta de flores todo el año, les dieron los lugares que nos pertenecen a nosotros, cuando ellos no viven de esto", expresó Martha Funes.

Restricciones en panteones afectaron venta en mercados

Sus ventas estuvieron entre el 50 y 60%, pero aún tiene mercancía en bodega, por lo que rescatará los que se pueda y lo demás se irá a la basura.

"Hicieron un cochinero, porque nos dieron un permiso, yo ni siquiera fui a vender y quieren que lo paguemos y amenazan con que si no lo pagamos lo perdemos para el otro año", agregó.

El acceso restringido a los panteones también afectó la demanda de flores, pues muchos de sus clientes dejaron de asistir al camposanto y por lo tanto no hicieron consumo.





Estuvo mal el día, porque Renacimiento da mucho trabajo y estuvo cerrado, toda esa producción, más de la mitad de flores, se perdió Don Pepe





Fotos: Carla González │ El Sol de Mazatlán

Sus pérdidas fueron de 30 mil pesos, aproximadamente. Acusa la mala organización del gobierno y el “favoritismo” que se dio este año.

"El gobierno estuvo muy mal organizado, hubo mucho favoritismo. Fue una política muy mala y abusiva, dijeron que estaríamos a metro y medio de distancia y al final nos pusieron a cinco metros de distancia, dándole preferencia a los de flores artificiales", añadió.

Dijo que el 1 de noviembre sólo vendió 150 pesos y para poder estar ahí los dos días tuvo que pagar 900 pesos, 300 pesos por el permiso y 300 más por el cobro de piso al día.

Foto: Rolando Salazar │ El Sol de Mazatlán

En la misma situación se encuentran el resto de los locatarios del Mercado de las Flores, al confiarse que obtendrían su permiso para vender hicieron el pedido de su mercancía y al final sólo lograron vender la mitad de ésta.

















