Sancionan a cinco comercios por aglomeración al exterior

Mazatlán, Sin.- Por incumplimiento de las medidas sanitarias, este fin de semana fueron sancionados cinco establecimientos, tres el sábado y dos el domingo, entre ellos centros nocturnos y restaurantes, principalmente por aglomeración al exterior, informó Eloy Ruíz Gastelum, coordinador de Protección Civil.

A 19 semanas de que arrancó el Operativo REDES, donde trabajan en conjunto Seguridad Pública, Protección Civil, subdirección de Comercio y ahora también Tránsito Municipal, este fin de semana representaba un reto de cierta forma, pues además de la vigilancia en establecimientos, eventos sociales y la franja turística, se sumaron los operativos por los festejos de Halloween y Día de Muertos.

Respecto a los concursos de disfraces, los cuales no estaban permitidos llevarse a cabo en los centros nocturnos para evitar la formación de aglomeraciones, señaló que no hubo reporte alguno, sin embargo esto no impidió que la ciudadanía ingresara a estos lugares disfrazados.

"No hubo concursos como tal, si acaso los que hubo fueron virtuales, pero está recomendación no evitó que el ciudadano o la persona que fuese a disfrutar de la noche de Halloween fuera disfrazado, pero concurso como tal no se desarrollaron"' señaló.

De los comercios sancionados ninguno fue reincidente, pese a esto Ruíz Gastelum hizo el llamado a los empresarios a seguir fomentando la sana distancia a las afueras de sus negocios.

"De nueva cuenta hacemos el llamado a los empresarios que nos ayuden a colaborar y refuercen las actividades que tengan que hacer para garantizar la sana distancia a las afueras de sus negocios", comentó.

















