Las peleas del 2021 por otros cargos en el Congreso del Estado

Culiacán, Sin.- La danza de los chapulines estará de moda en el Congreso del Estado, al concluir el periodo vacacional -7 de enero-. Los legisladores calentarán la curul únicamente siete sesiones, ya que el periodo ordinario concluye el 31 de enero.

El desmantelamiento legislativo será notorio debido a que de los 40 diputados, más de 20 irán en busca de una candidatura y de acuerdo al IEES el 7 de marzo es la fecha límite para que se separen del cargo, así que el primero de abril llegaran los suplentes que estarán en el cargo hasta el 31 de julio que es el último periodo ordinario de esta legislatura.

Local 2020: un año de un Congreso improductivo

“Más ignorancia en el Congreso… si los que llegan apenas se enrolaron y ya vienen otros igual o peor”, advierte una legisladora, quien asegura al igual que todas y todos “yo estoy a lo que diga mi partido”, pero ya en confianza dice que le gustaría ir por una diputación federal.

Ni el Covid-19 los ha desanimado pese a que una gran parte se ha contagiado, aunque muchos todavía tienen pudor de informar “soy positivo”.

GRUPO PRIISTA

Por ejemplo, en el grupo parlamentario del PRI, de los ocho legisladores seis se han contagiado, empezando por su coordinador Sergio Jacobo Gutiérrez, pero los ocho se han apuntado para las candidaturas a alcaldías, diputación federal, reelección y hasta la gubernatura.

Así los sueños de Sergio Jacobo Gutiérrez, aunque no lo dice, es ir por una diputación federal y Gloria Imelda Félix, la gubernatura.

Ana Cecilia Moreno, Guadalupe Iribe Gascón, Faustino Hernández, Mónica López y Elva Margarita Inzunza, se apuntan para las alcaldías de Sinaloa, Badiraguato, Culiacán, Guasave y Salvador Alvarado. Y Jesús Armando Ramírez quiere reelegirse.

MORENISTA

En el grupo de Morena, la primera que anunció que estaba contagiada de Covid-19 fue la diputada Cecilia Covarrubias y de ahí para adelante, muchos de manera responsable lo informan y otros se quedan callados, como callados se quedan algunos que si quieren, aunque sus actos los delatan, empezando por su coordinadora Graciela Domínguez, quien dice una y otra vez que está a lo que el partido decida, pero sus mismos compañeros aseguran que ya no regresa en el último periodo ordinario y que son aproximadamente 12 los que están con un pie en el estribo.

Los que suspiran por una candidatura a la alcaldía son: Gildardo Leyva Ortega (el Fuerte), Cecilia Covarrubias (Ahome) Flora Isela Miranda Leal (Guasave) María Victoria Sánchez Peña, está callada, pero últimamente a diario se le ve en campaña en su distrito (15) Marco Antonio Zazueta (Culiacán) Alma Rosa Garzón Aguilar (reelección) José Antonio Crespo (reelección) Yeraldine Bonilla (reelección) Apolinar García (Culiacán) Beatriz Adriana Zárate, quiere la gubernatura, pero realmente está trabajando para la reelección. Horacio Lora Oliva, está en veremos, quiere ser el próximo presidente de la Junta de Coordinación Política, o diputación federal y Pedro Alonso Villegas Lobo (Culiacán).

PANISTAS Y CÍA

Por el rumbo del PAN, tanto el coordinador Jorge Iván Villalobos como la diputada Roxana Rubio dieron positivos al Covid-19, sin embargo, Villalobos Seáñez se muestra optimista y no niega que quiere ser candidato a diputado federal.

Los que se mantienen callados son los diputados solitarios, los que no tienen bancada, solamente el que se dice que buscará reelegirse es el legislador del PRD Édgar Augusto González Zatarain.

Así ante la inminente desbandada de diputados para ir en busca de una candidatura, los coordinadores aseguran que no habrá ningún problema y el trabajo legislativo saldrá adelante y para ello están trabajando para no dejar temas escabrosos, por ejemplo, se asegura que en el mes de enero volverán a tratar el tema de matrimonio igualitario, aunque no está en la agenda legislativa común.

Cabe recordar que al iniciar este periodo ordinario, los grupos parlamentarios acordaron sacar adelante una agenda común, sin embargo, no se logró, quedando pendientes por dictaminar: Ley de Fomento Apícola. Ley Orgánica de la Procuraduría del Medio Ambiente del Estado de Sinaloa. Ley de Fomento Ganadero del Estado de Sinaloa. Reformas a la Ley de Protección Animal.

Reformas al Código Penal en materia de fraude (acopiadores) Ley de Amnistía para el Estado de Sinaloa. Reforma Laboral, Constitucional y de Leyes de Secundarias. Ley de Planeación del Desarrollo del Estado de Sinaloa y Ley Orgánica del Congreso del Estado de Sinaloa.

MARZO

Es la fecha límite para que los diputados locales soliciten licencia al cargo para irse a campaña.

EN EBULLICIÓN

Con la designación del candidato de Morena, Rubén Rocha, en estos días se decidirán otros partidos.









