Se le pasó la mano a Quirino Ordaz con la entrega de Fiats a priistas

Culiacán, Sin.- Diputados de Morena criticaron que el gobernador al entregar 54 fiats, fue por pago de cuotas políticas, amiguismo y compadrazgo, además de que la balanza de la justicia no fue pareja con la equidad.

El diputado Marco César Almaral, advirtió que Quirino Ordaz Coppel les otorgó a ex funcionarios estatales, ex alcaldes, abogados, amigos, hijos, hermanos y familiares de políticos priistas en Pleno Buen Fin un regalo pre-navideño.

"Quedó muy ladeada la carga, la opinión de nuestro Grupo Parlamentario de Morena coincide con la de la ciudadanía, del pueblo de Sinaloa, se le pasó la mano al gobernador, no usó la balanza de la justicia en la que participaron 126 aspirantes", indicó.

Destacó que aunque la entrega de fiats notariales es una facultad exclusiva del titular del Ejecutivo, resulta extraño que siempre deja al cuarto para las doce y con las maletas materialmente a la puerta, la toma de decisiones.

"Eso intentó el ex gobernador Jesús Aguilar Padilla en 2010, cuando a dos meses de dejar el cargo, inició el procedimiento para la expedición de FIATS notariales, pero por la aparición de su hermano Octavio y el ex presidente del PRI, Jesús Burgos Pinto, en una larga lista de 68 aspirantes, la mayoría, familiares, amigos y funcionarios públicos, el proceso tuvo que suspenderse", recordó.

Foto: Cortesía │ Congreso del Estado de Sinaloa

Lo suspendió el escándalo producido por la lista, porque el proceso fue impugnado judicialmente por algunos abogados y porque al calor del triunfo electoral, Malova no tuvo más remedio que solicitar públicamente su cancelación.

Resaltó algunos nombres de los beneficiados.

Jesús Manuel y Luis Fernando Ortiz Bihop, hijos del ex magistrado electoral, Jesús Manuel Ortiz Andrade. Fortino Bórquez, ex subprocurador de justicia en la zona sur en el sexenio de Jesús Aguilar; José Joel Bouciéguez Velarde, hijo del actual subsecretario de gobierno, Joel Buciéguez Lizárraga; Jorge Julián Chávez Murillo, hijo del ex procurador de Justicia, Julián Chávez Castro y entre otros, José de Jesús González, sólo por el mérito de ser el yerno de Agustín Coppel.

Resaltó que el gobernador Quirino Ordaz no puede negar que sus compromisos con el aguilarismo se cumplen con creces, cuando a la lista de los nuevos notarios, sólo parece faltarle el nombre de Octavio Aguilar Padilla, aunque en su lugar la encabeza ex el dirigente del PRI, Jesús Burgos Pinto.

Dijera el cómico Pompín Iglesias, ¡Qué Bonita Familia!, según los gobernadores en turno no hay más abogados que los del PRI y no habiendo más hay que regalarles su fiat.

Foto: Cortesía | Congreso del Estado

La lista de beneficiados por el gobernador Quirino Ordaz, es ofensiva para el criterio de imparcialidad en el servicio público y una vergüenza para los notarios.

El favoritismo, el amiguismo y las complicidades políticas se evidencian en los nombres de los nuevos notarios, Jesús Burgos Pinto, Arturo Duarte García, Manuel Octavio Aguilar Sánchez, Jesús Enrique Hernández Guerrero y Carlos Gandarilla, entre otros, dijo.

Por su parte la diputada Flora Isela Miranda dijo que en Sinaloa siempre hemos visto ese extraño fenómeno, pero resultaría que Juana Pedro o Chuy aristocracia política, reservados para poderosos políticos y amigos del gobernador en turno, pero lo peor, dijo es que padecemos el complejo de la exclusión y desigualdad al no darse la paridad de género.

Foto: Cortesía │ Gobierno del Estado

También la diputada de Morena, Victoria Sánchez dijo que desde su partido, siempre estarán en contra de los privilegios y no favorecemos el pago de cuotas políticas, como lo han venido haciendo los últimos gobiernos.

Señaló que el proyecto de nación que construyen actualmente, no contempla ese tipo de circunstancias, quizás es por eso que se apresuran para entregar esas prebendas, porque en el 2021 estoy segura que eso no existirá más, ya que el nuevo gobierno jamás lo permitirá.

“Por eso, quiero anticipar, que estoy por presentar una iniciativa de reforma a la Ley de Notarías del Estado de Sinaloa, con la finalidad, de garantizar la transparencia en todos y cada uno de los procesos de examen y selección de los candidatos a notarios, esto a través de la creación de la figura de testigos sociales y la aplicación del principio de máxima publicidad en cada uno de los procedimientos”, indicó.

















