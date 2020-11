Diputados, listos para brincar por candidaturas

Culiacán, Sin. - Los destapes están al orden del día en Sinaloa y el puesto más codiciado es la gubernatura, hasta este momento, sin embargo, en el congreso estatal -el caldero político del estado-, las y los diputados aparentemente hacen mutis, pero por debajo de la curul….

Son 40 diputadas y diputados, de los cuales, cuando mucho van a quedar unos diez cuando se empiece a desgranar la mazorca al irse en busca de un puesto de elección popular en el 2021, aunque digan que no quieren, pero por debajo del agua le están rezando a cuanto santo les recomiendan para que el partido se fije en ellas y ellos.

Incluso la Junta de Coordinación Política ya está tomando sus medidas para cuando los diputados pidan licencias, por lo que al inicio del periodo acordó una agenda común donde pretenden que a más tardar el 15 de diciembre, concluir su misión la Sesenta y Tres Legislatura con el último agarre al revisar y probablemente aprobar la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos de 2021, de ahí en adelante, las y los suplentes nadarán de muertito, porque prácticamente cierran lo fuerte de las actividades legislativas.

Mientras tanto en tribuna, en las mismas curules las diputadas afirman que la hora de las mujeres ha llegado y a eso le apuestan las legisladoras, incluso, ya empezaron a dar nombres de posibles candidatas a la gubernatura.

El pasado martes, el diputado del PT Mario Rafael González Sánchez en plena sesión y desde la tribuna dijo que en el congreso de las 19 legisladoras por lo menos hay tres legisladoras que tienen los tamaños para contender por la gubernatura en el proceso electoral 2020-2021.

Entre ellas mencionó a la diputada del PAS, Angélica Díaz Quiñónez a la diputada del PRI, Gloria Himelda Félix Niebla y a la legisladora de Morena Graciela Domínguez Nava.

“Podemos hablar principalmente de diputadas que están aquí con nosotros, que bien pueden ser candidatas para gobernadora; tenemos a la diputada Angélica Díaz, tenemos a Gloria Himelda, tenemos a la misma Graciela Domínguez, todos son cuadros especiales de mujeres empoderadas que han tenido una capacidad digna para cualquier cargo que puedan ostentar”, dijo.

Las tres como dice el dicho “en boca cerrada no entran moscas”, han sido muy cautas en dar a conocer cuáles son sus aspiraciones. Sólo atinan a decir que son muy disciplinadas y que están listas para lo que decida el partido al que representan.

MORENISTAS

Las legisladoras más combativas de Morena, algunas, si bien es cierto que no se abren abiertamente a declarar cuáles son sus aspiraciones. Se hacen notar en todos los ámbitos, por ejemplo, la diputada Victoria Sánchez, señala que no piensa en ninguna candidatura porque está atendiendo sus labores legislativas, sin embargo, a diario se le ve en su distrito, enfocada en hacer proselitismo, y en cualquier tema que suben a tribuna, últimamente ahí está ella debatiendo.

La diputada Flora Isela Miranda, no se anda por las ramas y asegura que tiene la mano levantada para competir por la alcaldía de Guasave, aunque dice que si la ocupan en otro puesto como una reelección o una diputación federal está lista para seguir abanderando las causas de la gente.

Yeraldine Bonilla, la diputada más joven del Congreso y una gran revelación para el grupo parlamentario de Morena, si bien es cierto, es muy cauta para dar a conocer sus aspiraciones, se dice que es una de las legisladoras que ya tienen amarrada la reelección, precisamente por su trabajo legislativo y los buenos resultados que ha dado.

La diputada Cecilia Covarrubias del distrito 05, con sede en los Mochis, Rosa Inés López Castro del distrito 04, Alma Rosa Garzón Aguilar, distrito 20. Flor Emilia Guerra, distrito 22, no sólo no dan a conocer sus aspiraciones, sino que andan perdidas, se dice que una o dos de ellas, podrían ser bendecidas por la reelección y otras por sus desacuerdos con la que “parte” el pastel en el congreso, de plano están vetadas.

Otro caso único es el de la diputada Beatriz Adriana Zárate, quien no es muy bien vista en su bancada, quizá, como dicen muchos, es por ser una mujer entrona, siempre con la gente de las colonias: llegó como diputada plurinominal, pero su trabajo, está hablando por ella. No lo duden que va a buscar otra posición política, aunque ella, lo mantiene oculto.

También Mariana Rojo y Francisca Avelló, ambas llegaron por la vía plurinominal ésta última le ha puesto alma y corazón a su trabajo. Las dos afirman que no buscaran una reelección. Que van a continuar con su trabajo y al concluir su mandato seguirán apoyando al partido, porque tienen claro que se les debe de dar la oportunidad a otros.

En cuanto a los diputados de Morena, el primero en destaparse en una conferencia de prensa, fue el diputado Pedro Villegas Lobo, quien aspira a ser candidato a la presidencia municipal de Culiacán.

El presidente de la Comisión de Fiscalización, Marco Zazueta Zazueta, asegura que no le quita el sueño su futuro, pero sus compañeros de bancada lo ven como candidato a la presidencia municipal de Culiacán.

Marco César Almaral Rodríguez dice que solamente tiene tres opciones en su futuro político: concluir sus tareas como diputado, buscar la reelección o la alcaldía.

Gildardo Leyva Ortega, dice que sería un honor participar como candidato a la presidencia municipal del Fuerte, pero adelantó que está al servicio de Morena y que trabajaría con la misma pasión donde decidan ponerlo.

El diputado Apolinar García Carrera quien a diario anda en campaña, no niega que gracias a que ello, la gente del distrito octavo, lo aclama, y se hace del rogar al señalar que no está fácil ganar una candidatura, quizá porque él no ha buscado el voto popular ya que llegó por la vía plurinominal.

Jesús Palestino Carrera, otro de los opositores al grupo parlamentario de Morena, se muestra parco en definir sus aspiraciones y prefiere a que sea el partido quien lo decida, al igual que Horacio Lora Oliva y Juan Ramón Torres Navarro quienes aseguran estar metidos de lleno en su trabajo y que todavía no son los tiempos para tomar una decisión.

POR EL RUMBO DEL PRI

Mónica López Hernández, una legisladora experimentada en temas económicos, abiertamente se declara lista para que si el PRI tiene a bien postularla como candidata a la presidencia de Guasave.

Ana Cecilia Romero quien se reeligió, ganando en una apretada contienda electoral, está lista para buscar la presidencia municipal por Sinaloa. Su trabajo habla por ella, quizá sea la única legisladora que le ha dado varias vueltas a su municipio, siempre buscando el bienestar de los sinaloitas.

Guadalupe Iribe también es otra legisladora priista que ganó la reelección y ahora se alista para contender por la presidencia de Badiraguato y al igual que su homóloga de Sinaloa de Leyva, o está en el congreso o anda en las intrincadas rancherías de este municipio serrano.

La diputada Magaly Inzunza Valenzuela no niega que su mirada la tiene puesta en la postulación por la presidencia municipal de Salvador Alvarado.

El diputado Sergio Jacobo Gutiérrez asegura que donde el partido lo ocupe ahí estará. Muchos lo candidatean para la gubernatura, otros para una diputación federal, pero él responde “estamos listos, pero ahorita no es el tiempo para expresar aspiraciones personales”.

Faustino Hernández Álvarez, desde hace tiempo abiertamente a dicho que quiere ser candidato a la alcaldía de Culiacán y está trabajando para ello, recorriendo lo largo y ancho del municipio, principalmente durante la pandemia.

Jesús Armando Ramírez Guzmán podría buscar la reelección como diputado local.

Por el rumbo del PAN, a Roxana Rubio se le vinieron abajo sus aspiraciones para competir por la alcaldía de Sinaloa, cuando fue nombrada presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del estado, ya que prefirió esta distinción.

El coordinador de la bancada del PAN, Jorge Iván Villalobos, confiesa que podría buscar una diputación federal, la reelección, pero que esperará la convocatoria y lo que decida su partido.

El diputado del PRD, Edgar González Zatarain, quien ganó por mayoría bajo las siglas de una coalición no descarta volver a participar en el próximo proceso electoral si las condiciones se dan

EN LA CARRERA

Los diputados están en sus marcas, listos…en espera de iniciar la carrera, ya que, de acuerdo a la ley electoral, son 90 días antes de la jornada electoral, cuando se deberán solicitar las licencias.

