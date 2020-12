2020: un año de un Congreso improductivo

Culiacán, Sin.- La 63 Legislatura pasará a la historia, pero no será recordada por su eficacia, sino por ser una compuesta en gran parte, por gente incapaz, brabucona, enferma, y de pilón contagiada por el Covid-19, además de ser la primera que sesiona de manera virtual, y donde muchos diputados lo hicieron desde sus alcobas.

Concluye el 2020, un año aciago para todos los sinaloenses; y en esto el sentir es que el Congreso le quedó a deber a sus ciudadanos, ya que este periodo concluye sin que hayan cumplido promesas, como eliminar los exorbitantes sueldos, entre otras.

Al contrario, tienen la dieta más alta que las anteriores legislaturas, en esta, se aumentaron 107 mil pesos; aguinaldo de más de 154 mil pesos y 20 mil pesos como apoyo a la gestión social, es decir, este mes los legisladores se llevaran más de 388 mil pesos.

Pero a los que tienen su residencia a más de 50 kilómetros de Culiacán –la mayoría-, les dan 16 mil pesos más para alimentación y hospedaje, o sea que sus emolumentos crecerán a 404 mil pesos en diciembre.

Pero hay que hacer una aclaración, los “manda más”, como Graciela Domínguez, Sergio Jacobo, Jorge Villalobos y Eleno Flores, se cuecen aparte, además de los sueldos arriba mencionados, reciben 30 mil pesos más por apoyar a la Junta de Coordinación Política y ser los coordinadores de sus grupos parlamentarios, por lo que tendrán una súper navidad en esta época donde muchos se quedaron sin trabajo por la pandemia.

¿Y LA CHAMBA?

Aunque a ellos se les llena la boca diciendo que es la Legislatura más “chambeadora”, lo cierto es que los números hablan y ellos, se van muy contentos a disfrutar sus vacaciones y otros a convalecer, ya que a cerca de la mitad, el Covid-19 no les respetó el fuero y resultaron contagiados.

En total hay 1, 427 iniciativas en la congeladora, y que será difícil sacarlas en los cinco meses que les quedan de trabajo legislativo.

Respecto al trabajo de cada uno de los legisladores en lo individual, deja mucho que desear, no asisten a las comisiones. Llegan tarde a las sesiones, muchos dicen presente y se van, otros que tienen participación en tribuna, esperan, gritan, acusan y como ellos mismos dicen “deja la víbora chillando” y ahí se ven.

Los más faltista fue la diputada Rosa Inés López Castro, pero es debido a que cursa una enfermedad crónica; Ocadio García falleció debido a las complicaciones que tuvo después de un infarto.

Otros legisladores que engrosan la lista de faltistas, son Edgar Augusto González del PRD, Mario Rafael González, éste último sufrió un desvanecimiento en días pasados en plena sesión.

También el que falta mucho es el coordinador del grupo parlamentario del PAN, Jorge Iván Villalobos. Únicamente ha presentado cuatro iniciativas en lo individual y el grupo parlamentario del PAN, en esta legislatura solamente presentó tres iniciativas.

LAS PROPUESTAS

Quien ha desarrollado más iniciativas es la diputada del PAS, Angélica Díaz Quiñonez conjuntamente Víctor Corrales Burgueño; han presentado 279 iniciativas, cabe aclarar que el PAS no tiene grupo parlamentario y es el partido que tiene más iniciativas.

De los 23 legisladores de Morena, son tres los que se distinguen por haber presentado en lo individual más iniciativas. Apolinar García con 53, Pedro Lobo, 21 y Gildardo Leyva 12, el resto, ha presentado dos, cinco, diez, pero una gran parte, no ha hecho ni una sola, como sería el caso de la coordinadora del grupo parlamentario, Graciela Domínguez Nava, la líder sin ninguna propuesta en lo individual.

Con respecto al grupo parlamentario del PRI, no se puede hablar del trabajo legislativo de manera individual, ya que no se les ve trabajo, si bien es cierto que tres o cuatro legisladoras y legisladores –Guadalupe Iribe Gascón, Ana Cecilia Moreno, Mónica López y Faustino Hernández-, son muy esforzadas y esforzado en la gestoría en sus comunidades, en el seno parlamentario no se les ha permitido lucir, ninguna y ninguno de las y los ocho legisladores ha presentado una iniciativa en lo individual, sino en conjunto y como grupo parlamentario tienen 118 iniciativas.

Aquí cabe mencionar que el PRI tiene en Gloria Himelda Félix, la mejor carta para participar en tribuna, al igual que el panista Jorge Villalobos y Graciela Domínguez, nada más que ésta última siempre lleva elaborada su participación. Los otros dos son tribunos experimentados.

PLEITOS EN TRIBUA

Sin ningún pudor, de manera irreverente, algunos usan la triuna, para decir insolencias que en lugar de ser festejadas por sus compañeros, han demandado disculpas por las groserías.

Las diputadas de Encuentro Social, Karla Montero y la legisladora de Morena, Francisca Abelló suben a tribuna, no a tener un debate parlamentario, sino a veces de manera irrespetuosa y palabras altisonantes se dirigen a sus pares.

La última fue la de la diputada de Morena, Francisca Abelló, quien sin ningún pudor explotó porque los diputados de la oposición cuestionaron los logros del presidente Andrés Manuel López Obrador mientras que ella defendía que México y los mexicanos estamos mejor que nunca.

Decir tanta pendejada que he escuchado aquí, tanta cosa de que gritamos mucho y parece la verdad, la verdad no está en gritar mucho.Francisca Abelló









DIVISIONES Y LEALTADES

En Morena están todos divididos. Hay dos grupos, el visible que comanda Graciela Domínguez y el agazapado de la diputada María Victoria Sánchez; tanto Graciela como Victoria como dice el refrán popular: se mastican, pero no se tragan.



Desde que inició la legislatura ambas han medido fuerzas, Graciela Domínguez por poco y pierde el control del grupo parlamentario, ya que la diputada Cecilia Covarrubias González, una legisladora del norte de Sinaloa que ganó por mayoría, en unos días obtuvo sus cinco minutos de fama al tratar de conseguir el liderazgo del grupo parlamentario de Morena y la Junta de Coordinación Política (Jucopo) .

Junto con diez disidentes buscaron la manera de desbancar a Graciela Domínguez demandando transparencia, porque no conforme con sus jugosos sueldos pretendía que le hicieran partícipe de supuestamente 264 mil pesos mensuales que recibe el grupo parlamentario.

El golpe de estado no prosperó y hasta la fecha, quien pretendía suplantarla su trabajo a sido gris, ni siquiera ha presentado una sola iniciativa.

Francisca Abelló

Concluirá la legislatura con marcado divisionismo en el grupo parlamentario de Morena, donde se habla de hasta cuatro grupos, lo cierto, que los más visibles son los que dirige Graciela Domínguez y los que comanda María Victoria Sánchez, ambas miden fuerza a la hora de las votaciones, ésta última en muchas ocasiones aliándose con los priistas, donde por cierto, en el grupo parlamentario del PRI no cantan mal las rancheras, están inconformes, pero, ellos si traen en su ADN la palabra disciplina y honran a sus antepasados.

















