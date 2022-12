Se llenan de basura en el Infonavit Alarcón en Mazatlán

Mazatlán, Sin.- A la altura del andador Palomas, en el Infonavit Alarcón, los vecinos señalan que el camión recolector de la basura ya lleva una semana sin recoger los desperdicios que dejan los habitantes del lugar. Los desperdicios se han ido amontonando en la vialidad conforme pasan los días.

"Ya llevamos una semana así, y no creas que pasan, ni se preocupan por eso, preocupa que no vengan por toda la basura que se amontona aquí, si mal no recuerdo tienen desde el jueves pasado que no pasan, que ese es el día que les toca venir a recoger los desperdicios", afirmó Arturo, vecino del lugar.

Esta situación los ha venido afectando de diferentes formas, tanto en la imagen que tiene el lugar, como en los olores, el amontonamiento que causa suciedad y sobre todo el temor a que se haga alguna plaga en el sitio, pues previamente ya se han visto a algunos roedores andar entre la basura.

"Me ha tocado ver como dos veces a algunos ratones que pasan por aquí por todo el cochinero que hay, y aparte esto le da una pésima imagen aquí al Infonavit por toda la basura que se junta, huele muy mal también, todo esto pasa por no llevarse la basura en tiempo y forma", aseguró Arturo.

El problema se ha vuelto una constante para los vecinos, pues aseguran que esta dificultad sucede con mucha frecuencia en el lugar, debido a que últimamente el camión recolector de basura, pasa una vez a la semana, a pesar de que lo normal es que pasen los días martes y jueves, como comúnmente hacían tiempo atrás, pero desde hace más de dos meses, este problema se ha vuelto una constante.

El problema se ha vuelto una constante para los vecinos. Foto: Efrén Palacios | El Sol De Mazatlán

"Esto ocurre muy seguido, bastante diría yo, tardan en pasar una semana y luego se llevan un montón de basura, los días que pasan aquí son los martes y jueves, y se les ha hecho costumbre pasar solamente los jueves, si bien nos va, hay muchas fallas en la recolección", dijo Raúl, habitante del andador Palomas.

También hay quienes esparcen la basura

Los vecinos aseguran que más allá de que los animales esparcen la basura en la búsqueda de sus alimentos, hay indigentes que se dedican a esculcar la basura para ver que logran encontrar, para vender, o incluso para alimentarse ellos mismos con los desperdicios de la basura.

"Vienen y esculcan la basura, las personas que lo hacen, suelen buscar metales para irnos a vender o hasta comida para ver con que se quedan, normalmente es gente que vive en la calle o usa drogas", señaló Raúl.