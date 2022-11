En Mazatlán piden apoyo para la escuela Primaria Ramón López Velarde

Mazatlán, Sin.- La escuela primaria Ramón López Velarde, ubicada en la colonia Genaro Estrada de Mazatlán, se encuentra sumamente deteriorada, ya que en más de dos años no ha recibido ningún tipo de mantenimiento por parte de las autoridades.

El director del plantel, Salvador Medina, aseguró que durante la época de lluvias el agua fue su peor tormento, ya que el techo se deterioró más de lo que ya estaba.

"Varios salones continúan en un pésimo estado, uno de ellos ya no se utiliza más que como bodega, porque Protección Civil nos dio la indicación de que ya no se tomarán clases ahí. En ese salón se caían los pedazos de techo sobre los pupitres, era muy riesgoso tomar clases ahí para los alumnos, los estábamos exponiendo", explicó.

Verónica, una madre de familia, señala que los docentes de la institución, incluido el director, ya han acudido a Culiacán para conversar sobre el tema con la Secretaría de Educación Pública, pero hasta el momento no ha habido una respuesta positiva.

"Me consta que han ido a Culiacán, lo malo es que la escuela sigue igual, eso es lo malo, que no han respondido a las peticiones, son niños, tienen que tener una escuela en buen estado, la escuela influye en su formación, deben de tener mejores instalaciones, la SEP ya debe de hacer algo", señaló Verónica.

Otra de las problemáticas que afronta la escuela es que muchos padres de familia no se suman a la causa y no apoyan con las cuotas anuales, ni con el material que se les pide.

"Es difícil, porque no muchos padres nos apoyan con lo de la inscripción, ni con algún material que ocupamos, varios padres de familia si colaboran con nosotros, pero hay quienes no, y eso es lo malo, que no todos ponen de su parte, no le echan ganas, hay quienes mandan a los niños solo porque sí", afirmó el director.

Población escolar

La escuela primaria Ramón López Velarde, que atiende en la actualidad a 390 niños, cuenta con 12 docentes en la institución y con el horario de 8 de la mañana hasta las 12:30 del mediodía.

En el estado de Sinaloa, de los cinco mil 259 planteles que hay del nivel básico, alrededor de 2 mil 700 están dañados en su infraestructura y en 500 se concentran los problemas más delicados que tiene que ver con los servicios de agua, luz, sanitarios y techos, según cifras de la Secretaría de Educación Pública.