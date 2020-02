Largas horas esperan los mazatlecos para obtener sus boletos para las distintas coronaciones del Carnaval 2020.

Mazatlan, Sin.- Ciudadanos brindan tips para mejorar la dinámica de la entrega de los accesos para las distintas coronaciones

Las personas madrugan desde las 6 de la mañana, están esperando con sus sombrillas, haciendo fila algunas sin desayunar, otras con su lunch para recibir sus boletos gratuitos para disfrutar de las coronaciones del Carnaval de Mazatlán ‘Somos América’ Pasión , Alegría y Esperanza 2020. Cabe destacar que la entrega iniciará hasta las 17:00 horas. La gente agradece que los boletos sean gratuitos pero el tiempo de espera es demasiado.

Hay personas que incluso durmieron en la Plazuela República.

De los artistas que se presentarán en las coronaciones el más solicitado es sin duda Pepe Aguilar, por las mayores y J. Balvin por las jovencitas. Mucha gente se tapaba su rostro o se agachaba porque le daba timidez salir a cuadro.

Ayer en Plaza Acaya se registraron de dos mil a tres mil personas, informó uno de los guardias de seguridad de Cultura. Aquí en la Plazuela República, desde anoche ya hay gente, Luis Miguel Godínez.

Fotos: Julieta Lomelí │ El Sol de Mazatlán

Los tips

Tips para mejorar la dinámica de entrega de boletos gratis para Carnaval, debido a que muchas personas trabajan, otras estudian, otros son adultos mayores, otros están enfermos y no pueden invertir tantas horas en la espera de sus boletos son los siguientes:





Me vine a esperar desde la mañana, hicimos relevos porque todos tenemos cosas qué hacer. Quiero ver la coronación de Los Juegos Florales a Pepe Aguilar. Sugerencia entregar los boletos por sectores para que hubiera más orden, que no hubiera desorden como lo que ha pasado y se menos cansado para todos

Señora Betty





Vengo con mis amigas, nos hemos turnado, es un trabajo de equipo, aquí está muy agradable, porque nos tocó estar en Ley del Mar y la verdad fue un desorden, estábamos acomodadas y no sabemos qué fue lo que provocó el desorden y no alcanzamos boletos. Esperamos desde las 7 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Pero afortunadamente eso sirvió para que la gente de Cultura tomara medidas. A partir de ayer ya la cosa fue muy diferente, tú sabes que cuando se acumula la gente, es imposible controlarnos entre todos. Necesitamos que haya orden y seguridad por parte de los organizadores, y desde ayer en Plaza Acaya se vieron estas vallas, gente de seguridad. Espero que en el Estadio, que va haber tanta gente, el Municipio tome las medidas necesarias para que nos de seguridad para ir a divertirnos. Porque son eventos familiares. Y bueno, en nuestro caso somos personas jubiladas por eso estamos aquí. Algo importante es que hubiera un altavoz desde un principio, que no se vale, ya estando dentro del Estadio un mundo de sillas, está bien uno o dos lugares, pero no tantos

Señora Martha

Quiero entrar a la coronación de Los Juegos Florales, respecto a la dinámica me parece que estaba mejor antes que tenían precios accesibles y podían comprarlos y no se hacía el alboroto que se hace ahora, porque la gente no respeta. O que tengan otra logística, si saben ya el censo, cuantos viven en cada casa, regalen en cada casa boletos de acuerdo a esto

Isabel Díaz





Quiero ver a Yuri. Me vine a la Plazuela a las 6 de la mañana

Georgina





Se deben entregar como el año pasado que te pedían tu credencial y te capturaban datos, ahora no. Y puede volver a venir la gente y están abusando. Hay que gente que va a todos lados a recoger boletos

Cecy Virgen





Yo vengo a hacer cola para mi nieta que quiere ir a ver a J.Balvin. Mi nieta no viene porque está en la escuela. Yo diría que para mejorar esta dinámica fueran entregando desde temprano los boletos en la mano, para no hacer tanto relajo como ahorita, porque uno espera desde temprano pero algunas meten a tres más, y otros tres más y se alarga más la cola

Señora Jovita





Estamos aquí desde las 5 de la mañana, todo por disfrutar la fiesta y ver a Pepe Aguilar. La entrega la pueden hacer por Internet, que den un código y con ese entrar al Estadio se´ria más ágil, porque son 9, 10 horas de espera y es muy desgastante. Nosotras faltamos al trabajo

Amigas





Hoy estoy desde las 10 de la mañana esperando y felicito a los de Cultura porque estuve también el martes y fue un caos en Ley del Mar, hubo asfixiados, heridos. Fue falta de respeto de personas que siempre hacen lo mismo, llegar a hacer desorden. Había gente de la Sánchez Celis y por culpa de esas personas cancelaron los boletos a las 8 y media de la noche, después de esperar todo un día. Gente perdió su trabajo. Lo más inteligente y conveniente es que lo vuelvan a hacer en las plazas pero con más seguridad, requerimos a la Guardia Nacional y la Policía Municipal, y que haya más puntos de entrega, y una ambulancia o gente de primeros auxilios. No sé si recuerde el Alcalde que cada vez que es Carnaval, los elementos de la Marina también resguardan, y no hubo esa coordinación que se esperaba.

Vanessa Zataráin





Deberían de dar fichas al que va llegando sin estarle guardando a nadie

Dora





Quiero disfrutar del concierto de Pepe Aguilar. Está bien esto siempre y cuando haya respeto entre la gente que está en la fila. Y que hubiera una aplicación, donde uno se registre y ya no haya otra manera de sacar más boletos, esto para no esperar tanto tiempo

Hellen





Que se entreguen más temprano los boletos

Nicole





Para hacer más ágil esto que den turnos. Que se entreguen más temprano o por Internet. O que se vendan baratos, un precio accesible y el dinero que sea para una buena causa

Amairani





Se me haría bien una dinámica en la radio. En años pasados se dieron en los medios de comunicación pero este año no

Joven

La queja del señor Chava

Un señor mayor se quejo de que con las vallas colocadas en la Plazuela República tenía que rodear por todos lados por estar todo cerrado.









