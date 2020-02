Buscan frenar proliferación de animales callejeros

Mazatlán, Sin. - Salir a la calle para seguir sus instintos reproductivos, es la principal causa de extravío y propagación de perros y gatos callejeros, por lo que la esterilización, además de evitar enfermedades, ayuda a frenar su reproducción.

"Los animales van a dejar de desarrollar enfermedades, las hembras, por ejemplo, cáncer mamario y problemas del útero asociados a la edad, los machos ya no marcarán el territorio dentro de casa, ya no habrá el olor a orina, que es un problema muy recurrente y bajará su agresividad, serán más tranquilos, entre otros muchos beneficios, no nada más en lo reproductivo", explica José Porfirio Becerra, encargado de la Unidad Móvil Veterinaria, del Programa Pro-Sanidad Mazatlán.

Sobre todo, ayudará a disminuir considerablemente el riesgo de que estos animales, siguiendo su instinto de reproducción, salgan de su hogar y se extravíen y luego se conviertan en callejeros.

A través de la campaña permanente de esterilización y vacunación, José Porfirio estima que en lo que va desde que inició la presente administración, se han realizado alrededor de 2 mil 500 cirugías en perros y gatos; sin embargo, resalta que aún falta más, pero todo está en la conciencia que los ciudadanos tomen al respecto.

En esta colonia (Casas Económicas) vemos que hay abundantes perros y gatos, pero vemos que no hay la conciencia de la gente, hay tanto como perros y gatos abandonados y animales con dueño, pero que no son traídos para atenderlos.

José Porfirio Becerra

Con una atención diaria promedio de 12 cirugías al día, comenta que es difícil determinar cuántos animales hay por hogar, pues hay gente que es muy participativa y además de traer a su perro o gato lleva consigo al del vecino, y evita así una reproducción indiscriminada.

En realidad, no le vamos a poder hacer mella ni bajar la incidencia de perros y gatos de la calle, si la gente no participa con nosotros.

José Porfirio Becerra

El servicio es total y estrictamente gratuito, en el que las personas se podrían ahorrar hasta mil 500 pesos por una esterilización.

Comenta que se realizan las cirugías con el mayor cuidado posible, y que la pérdida de vida en los animales es de una entre mil.

Además de esterilizar, aplican vacunas antirrábicas, que recomienda aplicar cada año con un refuerzo a los doce meses, así como de control de pulga y garrapata que debe ser inyectada cada seis meses o cuando mucho tres veces al año.

