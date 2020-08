Escuinapenses “condenan” el saqueo de camarón

Escuinapa, Sin.- Al ser un camarón que no presenta la talla correcta, además de estar en veda, escuinapenses “condenan” la captura y venta del crustáceo, el cual presenta el tamaño de una larva.

A través de redes sociales se difundieron imágenes en donde se muestra el tamaño que presenta el camarón que se ofrece a la venta, lo que desató la molestia de ciudadanos.

“Qué desgracia y qué pecado que estén sacando este camarón, ahorita es cuando el camarón está arribando apenas, es una larva y ni por eso se detienen en estarlo sacando, es muy necesario que la autoridad responsable actúe y evite esto, que lo único que están haciendo es acabar con la pesca”, expresó Óscar “N”.

“Ese es un problema que aquí en Escuinapa se mira todos los años, los mismos pescadores están acabando con su actividad, son ellos mismos quienes deben de cuidar, esperar a que crezca y sacarlo cuando se abra la temporada, pero no lo hacen, para cuando llega la temporada de capturas ya no hay camarón, porque no lo dejaron crecer y se lo acabaron”, comentó Merari Gómez.

Asimismo, señalaron que debe ser la misma ciudadanía quien les ponga a un alto a los pescadores furtivos. Lo principal es no comprar el camarón de ese tamaño.

Si no hay quién les compre ese camarón, pues no les va quedar de otra más que dejar de ir a pescar, aquí no nada más es responsabilidad del pescador, también de quien lo consume.

Ante esta situación, se cuestionó a Luis Ramos López, dirigente de la federación de cooperativas de pesca “Puerta de México Libre”, quien dijo que ya se solicitó ante Conapesca la presencia de inspectores en el municipio.

“Ya pedimos a Conapesca que manden a los inspectores, ya nos hemos dado cuenta que andan vendiendo camarón de estero cuando se supone que está en veda ahorita, desafortunadamente hay mucho pescador aquí en Escuinapa que es amante de trabajar en las vedas y con esto lo único que hacen es acabarse el camarón”.

Para concluir, hizo el llamado a los pescadores a que dejen de realizar esta actividad en esta temporada de veda, ya que poco a poco terminan con la pesca en el municipio.

PARA SABER

La veda del camarón termina aproximadamente a mediados de septiembre.





