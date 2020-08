Pescaderías de Escuinapa "batallan" para conseguir producto

Escuinapa, Sin.- Las pescaderías del municipio sufren por la escasez del producto de escama.

Los propietarios y encargados de los establecimientos del mercado Miguel Hidalgo señalaron que tienen ya varias semanas que le “batallan” para poder obtener el producto para la venta.





Foto: Archivo │ El Sol de Mazatlán





Es muy poco el producto que se está vendiendo, es porque casi no sale, le estamos batallando mucho para poder conseguir el pescado Francisco Carvajal









"Todos estamos iguales, el producto que se mira en los mostradores es el único que tenemos a la venta, no hay más, nosotros dependemos de los pescadores y pues si ellos no capturan y pues ahorita la pesca no está bien".

Detalló que las variedades que ofertan actualmente es la lisa, principalmente, y el pescado para freír.

"El pescado macho (pargo y robalo) está bien difícil ahorita, la lisa es lo que se está vendiendo y ahí un poco de mojarra y constantino, como le digo, ahorita no hay para más".

Para concluir, aseveró que esta situación afecta la situación económica de los establecimientos.









Con lo poquito que sale ahí la hace para los puros gastos uno, para pagar los empleados

Francisco Carvajal





















