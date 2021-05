La maestra de surf de las mujeres mazatlecas

Mazatlán, Sin.- El surf ha sido un deporte asociado principalmente a los hombres, pero en los últimos años cada vez son muchas más las mujeres que se animan a practicarlo.

Alexia Ceballos Echeagaray, de 28 años de edad, desde muy pequeña practicó varias actividades como la danza y deportes como el voleibol, basquetbol, futbol y skateboard, pero nada le dio la satisfacción y el sentimiento que le da el surfing.

Fue a los 17 años cuando por primera vez, en un viaje familiar a Puerto Escondido, Oaxaca, tomó dos clases y de ahí se enamoró de este deporte y decidió practicarlo en Mazatlán.

Recuera que cuando "corrió" su primera ola, supo de inmediato que quería hacerlo por el resto de su vida, es una sensación que no se la da nada, aunque su mamá al principio no estaba convencida, hoy se arrepiente de no haberla apoyado desde más joven.

“Mi mamá no quería que practicara el surf, porque era para vagos, decía, después entendió que debió de haberme apoyado desde muy joven, porque la verdad había un futuro, pero por empezar muy grande ya era más difícil”.

Por su mente jamás pasó que un año y medio después su vida se encontraba en una disciplina de carácter extremo, fue su dedicación y perseverancia lo que le permitió a Alexa abrirse camino.

“Al principio fue como un hobbie al que le dediqué horas y horas de mi tiempo, después empecé a irme a viajes, me empezaron a gustar las competencias y porque estaban empujando a mejorar y entrenar más duro, me gustó mucho, pero sobre todo pude vencer mis miedos, eso fue un gran reto”.

Comparte que al principio le tenía miedo al mar, le aterraba, además de que la vieran surfear, pero quería superar esos miedos, no sólo es de practicar deportes, sino todo lo que se aprende: paciencia, perseverancia, constancia y disciplina.

“Es una manera de practicar la paciencia todos los días, el entender que no sólo tú tienes el control, mucha adaptabilidad, porque es lo que te da el mar, nunca es lo mismo, siempre está cambiando y te tienes que adaptar a lo que hay y divertirte en todo el proceso”.

Su dedicación, pasión, talento y energía le dieron la oportunidad de "montar" olas en varias partes del mundo, así como obtener cinco veces el Campeonato Estatal, además de representar a Sinaloa en torneos internacionales.

Participó en 15 competencias, representó a Sinaloa en Rosarito, Baja California; Pascuales, en Colima; Zihuatanejo y Mazatlán, también estuvo en competencias internacionales en Puerto Escondido, Acapulco y en California.

Fue en 2012 cuando empezó a dar clases de surf en Estados Unidos y un año después lo hizo en Mazatlán, mientras seguía compitiendo y hacia otras actividades. Fue en enero de 2021 cuando finalmente abrió Lexie Surf Academy, con tres alumnas, y hoy ya tiene casi 20, en su mayoría mujeres.

Alexia estudió negocios y actualmente cursa la carrera de Marketing, le gusta prepararse, pero el surf siempre ha sido su "primer amor", desde que lo probó, y nunca pensó que iba a dedicarse de lleno a esta actividad.

El practicar y enseñar este deporte le ha dejado muchas satisfacciones en su vida, obviamente quisiera tener más mujeres en el agua, pero también tiene mucho interés en los niños, porque hay muchas posibilidades para ellos, sobre todo porque el surf ya es un deporte olímpico y México tiene un buen futuro para eso.

“Tengo una niña de 8 años, hasta una señora de más de 50 años, el rango es muy abierto, tengo muchas mamás, mujeres solteras, niñas y niños, hay quienes ya tienen nivel, pero quieren avanzar porque hay detalles que no reconocían que hacían mal y ahí es donde yo entro, es algo que se tiene que trabajar constantemente, porque el surf es un deporte muy celoso en el sentido que tienes que ser muy constante para avanzar. Si vienes una vez al mes, nunca vas aprender”.

Falta que más mujeres se animen

La joven mazatleca señala que falta que muchas de sus alumnas se den a conocer y que también faltan más chicas que se animen a desafiar sus límites y adentrarse en el universo de las olas.

"No hay muchas mujeres que lo practiquen, invito a que se atrevan, es mucho más seguro y divertido de lo que creen, hacen muchas amistades, conocen gente de todo el mundo, la verdad, no hay muchas mujeres que se animen a competir y yo siempre las encamino a eso y creo que ahí vamos, poco a poquito, cada vez somos más mujeres en el agua, domando las olas".

La meta de ella es seguir preparando atletas de alto rendimiento, quiere que sus alumnos lleguen a surfear muy bien y puedan participar en unas Olimpiadas.

México tiene calidad de olas a nivel mundial, tan sólo en Puerto Escondido puedes surfear olas hasta de cinco metros de altura y personas de todo el mundo vienen sólo a eso.Alexia

"Y en el caso del puerto de Mazatlán, es un buen lugar para aprender el surfing, ya que tiene varios puntos excelentes para practicar este deporte, desde Playa Brujas hasta la Isla de la Piedra”.

