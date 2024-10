Ayuntamiento busca demoler papala que construye sin permiso en Playa Norte

Mazatlán, Sin.- El Ayuntamiento de Mazatlán busca demoler la palapa que se construye desde hace casi un año sin permiso en Playa Norte.

El alcalde Édgar González señaló que es un proceso que lleva tiempo, pero tarde o temprano se tendrá que demoler, ya que el proyecto viola el Reglamento de Construcción.

“Más van a perder, que le sigan subiendo porque va a ser demolido tarde o temprano, porque hay una violación a un reglamento, nosotros vamos a seguir por la vía de la demolición", dijo.

Agregó que también es facultad de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) intervenir por tratarse de la zona federal, pero esta no cuenta ni con personal.

"La Profepa no tiene gente, no hay inspectores, no hay quién opere esa parte, por eso se hace el desorden, eso está parado por nosotros, si no fuera por nosotros ya hubieran terminado", agregó.

González añadió que en su administración se han acercado por lo menos otros tres concesionarios para solicitar permiso de construcción, a quien también se le ha negado.