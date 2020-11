Exigen pescadores un freno al hostigamiento de la Marina

Mazatlán, Sin.- "Nadie entra y nadie sale", dijeron decenas de pescadores que, cansados de las represiones y del hostigamiento por parte de elementos de la Marina, decidieron cerrar con sus pangas el paso del canal de navegación, a la altura de la escollera de El Faro, en forma de protesta pacífica.

Amarradas una tras otra, alrededor de 15 lanchas de las cooperativas de pescadores de Playa Norte, Playa Sur, Quinta Chapalita, Isla de la Piedra y Puente Juárez, lograron reunirse e impedir la salida de un yate y la entrada del Ferry. Sus peticiones fueron que dejaran de hostigarlos y les permitieran trabajar en la pesca de la especie el dorado.

Local Maribel Chollet va por la gubernatura de Sinaloa

Como una "guerra" de todos los años, describe Juan, uno de los pescadores, esta situación, aunque en la presente temporada se ha intensificado la batalla, pues en esta ocasión elementos de la Marina les han retirado equipo de trabajo e instrumentos de pesca, cosa que no había ocurrido con anterioridad.

Si bien el dorado no es una especie que esté en veda, sí está reservada para la pesca deportiva; sin embargo, lo que reclaman los pescadores es que a ellos que pescan por necesidad, les retiran su equipo de trabajo, les levantan sanciones económicas y les quitan su producto, cuando quienes lo hacen por deporte han comercializado con esta especie en los mercados de mariscos de la ciudad.

"Es una guerra de todos los años, no nos quieren dejar pescar, es una especie migratoria, si fuese una especie estancada uno respetaría para que se reproduzca, pero esa especie, si no se pesca aquí, saliendo de Sinaloa la van a pescar", expresó Juan.





Decenas de pescadores cierran el paso en el canal de navegación. Foto: Carla González│ El Sol de Mazatlán

Salir a pescar a una distancia corta tiene un costo de 2 mil 500 a 3 mil pesos, entre combustible y carnada; una sanción por pescar esta especie cuesta alrededor de 200 mil pesos, agrega.

"Cómo es posible que no teniendo para comer no puedes pescar unos dorados porque te meten al bote, te levantan un acta que te cuesta 200 mil pesos, si no tengo para comer ¿cómo voy a pagar un papel de 200 mil pesos? o te detienen el equipo", asegura.

Por el miedo, comenta que algunos compañeros ya mejor no salen a pescar y se han empleado en otros oficios.

Pescadores denuncian hostigamiento por parte de la Secretaría de Marina. Foto: Carla González│ El Sol de Mazatlán

"La especie no está vedada, está reservada, pero no es justo que nada más a nosotros, que por qué dicen que la comercializamos, que vayan a las pescaderías y pregunten ¿quién les vende el dorado?, los mismos yates turísticos, no es posible que una potencia que tiene para sustentar su viaje, vende el pescado y le siguen ganando. Es lo que no entendemos", comentó.

A los minutos de iniciada la manifestación un bote de La Marina con la numeración 1121 llegó a la zona donde estaban los pescadores para ver lo que ocurría. Ellos empezaron a reclamar los actos cometidos días atrás contra algunos de sus compañeros. Los elementos marinos, al percatarse de la presencia de los medios de comunicación, decidieron retirarse del lugar sin llegar a ningún acuerdo. Fue hasta horas más tarde cuando los pescadores lograron tener los primeros acercamientos con las autoridades en busca de una solución a la problemática.

Foto: Carla González│ El Sol de Mazatlán

AFECTAN A EMBARCACIONES

La manifestación de los pescadores en el canal de navegación el martes afectó la entrada de una embarcación de carga y la salida de paseos turísticos, manifestó el capitán de Puerto de Mazatlán, José Enrique Mora Reyes.

Te puede interesar: Pescadores bloquean canal de navegación

Comentó que esto ocasionó que el Ferry de carga San Jorge, proveniente de la Paz, Baja California Sur, duró varias horas fondeado afuera del puerto y tampoco pudieron salir los paseos turísticos en catamarán, así como las lanchas que realizan pesca deportiva.

"Dialogamos con ellos para tratar que liberaran el canal de navegación sin tener resultados positivos, ya que pidieron que los atendiera personal de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca para llegar a un acuerdo que les permita la captura comercial de pez dorado y que no sea nada más para pesca deportiva", dijo.

Foto: Carla González│ El Sol de Mazatlán

Mora Reyes señaló que con este bloqueo los pescadores de pesca ribereña cometen un delito federal, sin embargo, deberán de ser las empresas navieras afectadas quienes interpongan la demanda correspondiente.

















Lee más aquí↓

Local “Desairan” turistas la compra de mariscos en Mazatlán

Local Se brindará subsidio para gasolina ribereña si Federación no apoya: Quirino Ordaz

Local Reportan capturas regulares en el primer viaje de la temporada