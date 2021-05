La joven que encontró en el reciclaje su emprendimiento

Mazatlán, Sin.- Lo que empezó como un pasatiempo para Lizeth Atonal, hoy día se ha convertido en un proyecto de emprendimiento y de cuidado con el medio ambiente. Desde que tenía 15 años de edad, en su natal Tlaxcala, comenzó a vender . brochetas de bombones con gomitas a las afueras de una tienda comercial, después gelatinas y dulces, luego café orgánico, jabones artesanales y cepillos de bambú.

Al puerto venía sólo de vacaciones y en cada oportunidad traía algunos artículos para vender. Fue hace un año cuando decidió quedarse en Mazatlán y a causa de la pandemia su emprendimiento ha ido creciendo a través de las redes sociales y la modalidad de las tiendas en línea.

Local Mujeres emprenden más negocios en Mazatlán

Hoy, a sus 19 años, elabora variedad de artículos decorativos y de uso personal, accesorios para el cabello como los "scrunchies", "ondas sin calor", broches para el pelo, pulseras de cuentas, bolsos, cubrebocas reutilizables, ilustraciones con pintura acrílica y bordados diversos en playeras.

El auge de los "negocios caseros" se debe en gran medida al uso de las nuevas tecnologías y si bien no hay una edad ideal para emprender, la joven desafía los prejuicios y usa estas herramientas "novedosas" a su favor.

"Siempre he sido una persona que le gusta ganar las cosas por sí misma, entonces decidí comenzar este negocio, porque no tenía mucho qué hacer, inicié haciendo bordado en playeras y empecé a descubrir que me gustaba crear y confeccionar mis accesorios", contó.

De pequeña no le llamaba la atención crear con sus manos y todo lo que hoy sabe hacer lo ha aprendido viendo tutoriales en internet.

"Cuando comencé sí hubo el apoyo, de mi abuelita principalmente, quien siempre me ha acompañado a hacer las entregas. Emprender y ganar tu propio dinero es algo muy emocionante y es un ejemplo que quisiera mandar a las personas que van iniciando, que no importa la edad y en qué situación te encuentres, siempre hay algo con que emprender", mencionó.

A través de su marca "Wanda Glamour", promociona en redes sociales todo lo que hace. Foto: Cortesía | Lizeth Atonal

A pesar de que su modalidad siempre ha sido vender a través de las redes sociales, cuando llegó la pandemia y el confinamiento social, se pusieron en tendencia los "scrunchies", una dona elástica recubierta de tela que sirve para sujetar el cabello, moda de los años 90, con lo que su emprendimiento detonó aún más.

Empezó creando a mano, aproximadamente dos piezas por día, pero cuando su abuelita vio que se tardaba demasiado, le dijo que comprara una máquina de coser.

Su tipo de emprendimiento le apuesta al reciclaje, utilizando otras prendas en buen estado o retazos de telas para darles una "segunda vida".

Puedes leer: El pulque de la vida que se bebe en Mazatlán

Lizeth ha empezado a promocionar su marca "Wanda Glamour" en mercados orgánicos y artesanales en el puerto, que son una alternativa al mercado global y que ayudan directamente al pequeño productor en el puerto.

A través de su marca "Wanda Glamour", promociona en redes sociales todo lo que hace. Foto: Cortesía | Lizeth Atonal

"En los últimos años el planeta ha dado un giro con el calentamiento global y necesitamos hacer más conciencia acerca de los productos que utilizamos, he estado buscando que sean telas más amigables, porque hay algunas que tardan mucha en degradarse", expuso.

Le gusta experimentar con colores y texturas, pese a que sus diseños son personalizados, según el gusto del cliente, a Lizeth lo que más le agrada hacer son adaptaciones de artistas que han sido reconocidos, como Vicent Van Gogh.

Local Melissa Urías buscará más oportunidades de empleo y apoyos de emprendimiento

Cuando estoy en el proceso y llegar al resultado y ver cómo quedan, quedan muy bonitos, es algo que veo y me pregunto: ¿eso lo hice yo?, ¿cómo fue qué lo hice?Lizeth

La joven emprendedora y aún estudiante de preparatoria, desea estudiar Arte, ya que también disfruta de tocar el violín, la música clásica y la pintura.

Además, proyecta seguir con su emprendimiento y en algún momento tener su propia boutique.

A través de su marca "Wanda Glamour", promociona en redes sociales todo lo que hace. Foto: Cortesía | Lizeth Atonal

"Tengo la idea de crear una tipo boutique, con playeras, zapatos, accesorios, bordados, de todo lo que he hecho a lo largo de este emprendimiento, unir todo en un solo lugar", expresó.

















Lee más aquí:

Local No se rinde ante la pandemia; saca su “poder emprendedor”

Local La adversidad lo impulsó a emprender su propio negocio