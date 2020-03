Hacia la liberación femenina: Listas y “encabronadas”

Culiacán, Sin. - ¡Listas y…encabronadas!, dijo Matilda, estudiante universitaria, quien aseguró que las mujeres en Sinaloa deben de hacerse más visibles porque es uno de los estados donde hay más feminicidios.

Madres de familia, trabajadoras, amas de casa –porque todas son una a la vez- y todos deben de sumarse al Paro Nacional: Ni una mujer en las calles. Ni una mujer en los trabajos. Ni una niña en la escuela. Ni una joven en las universidades. Ni una mujer comprando, como dice el slogan subido en redes sociales

Matilda





Activistas, grupos y colectivos feministas convocan el próximo 9 de marzo “un día sin mujeres” para protestar contra la escalada de la violencia de género que se vive en México durante los últimos años.

La estudiante universitaria señala que ella desde que salió la convocatoria la ha hecho suya “aunque me han madreado”, porque aquí en Sinaloa debemos de acabar con el machismo.





Un grupo de amigas hemos ido a algunos centros de trabajo, nos cuestionan los machos, me han amenazado, me dicen que ahora que termine este “alboroto” me van a dar en la madre, pero yo sigo en la misma tesitura: no se dejen plebes, hay que salir a la calle y decirle a los buchones que no les tenemos miedo

Matilda





Entrevistadas en la calle, en sus centros de trabajo, mujeres sinaloenses se dicen estar listas para participar en el nueve nadie se mueve, aunque algunas con ciertas reservas.

Historia de superación

Isela, estudia el último año de leyes, su vida ha sido una tragedia, cuenta que su paso por la universidad se lo debe a su hermana que desde la secundaria empezó a andar en malos pasos.





Nos venimos de nuestro pueblo con la ilusión de salir adelante, de dejar atrás la pobreza, ella era mayor que yo tres años, pero éramos diferentes, a ella le gustaba salir, andar de amiguera. El primer novio que tuvo fue en la secundaria, un muchacho drogadicto, luego en prepa se unió con un narco, tuvo un hijo, pero un día desapareció

Isela





Recuerda que la buscaron por todos lados, “el novio iba a la casa se decía preocupado, pero nada de mí hermana, a los días nos pidieron que fuéramos a identificar un cadáver… era mi hermana. El narco se desapareció no nos ayudó ni con el sepelio…se llevó al niño. Nunca hemos sabido dónde están, como tampoco quién la mató”.

Dice que en Sinaloa las mujeres están demasiado vulnerables porque los narcos hacen y deshacen, “las mujeres se les entregan, se deslumbran, las violan, las traen de mulas y muchas veces su final es la muerte y en Sinaloa no pasa nada. Hay que salir y gritar a los cuatro vientos nuestro dolor”.

Patricia, es otra estudiante universitaria, quien asegura que ya está lista y que busca concientizar para que más mujeres se sumen pero que muchas chicas de su colonia Lombardo Toledano no van a participar porque le tienen miedo a su “novio”.





Mis amigas trabajan, pero muchas de ellas son sumisas con el novio, porque las amenazan de que si andan de “argüenderas les va a ir mal

Patricia





Aclara que esas amigas son parejas de narcos y a ellos no les gusta que la mujer se defienda. Las amansan a base de dinero, “me dicen me gustaría participar pero me va mal”, al contrario, a algunas las están obligando a que ese día salgan a la calle a comprar a hacerse visibles.

Una de las amigas que acompaña a Patricia, advierte que su novio le pidió que no haga escándalo “te va a ir mal, si sales. Yo no voy a estar ese día, pero cuidadito, te tengo vigilada, no me gusta que anden de voladas en esas ching…porque ustedes se buscan lo que les pasa”.

Patricia asegura que conoce a estas muchachas porque son vecinas.





además yo soy muy amiguera y no me gusta cómo ellas se van denigrando, les digo que estudien, pero ellas prefieren trabajar de meseras, de estilistas, porque así tienen más tiempo para el novio, además de que en su casa con ese trabajo justifican lo que les da el “novio” y a muchos de ellos no les gusta que sean mujeres preparadas

Patricia





Vida de mujeres

Estefanía es secretaria de un centro médico y de entrada advierte que ya está lista “para el martes sin mujeres” a ver que hacen los hombres, porque aquí en Sinaloa mentiras que hay mandilones, pocos son los hombres que se acomiden, uno les hace todo. Ese día desde temprano me voy a ir con mi mamá, no voy a llevar a los niños a la escuela, que mi esposo atienda la casa, siempre anda cansado, no ayuda”.

Marielos es empleada doméstica, dice que a ella le gustaría participar, pero que sus patrones no le dieron el día





me dijeron aquí todos comemos, aquí todos trabajamos y aquí todos nos respetamos, nosotros no le hacemos mal a nadie, además estas dentro de la casa y nadie te ve

Marielos





Verónica es profesionista y ama de casa y se dice lista para el nueve “nadie me mueve”.





Mi esposo es maestro, está dispuesto atender el grupo de la maestra de segundo año si ella decide no acudir ese día al aula. Me ha pedido que me quede en la casa, que él llevará a los niños a la escuela, que se va a levantar más temprano y que hasta el desayuno me va a llevar a la cama, ojalá que se día se institucionalice para que nos traten como reinas, porque ni el día de la madre, nos tratan así, tenemos que atender el festejo y acabamos cansadas

Verónica





En la oficina de la sub secretaría de transparencia y rendición de cuentas nos declaramos listas en apoyo de todas las mujeres, de nosotras mismas, de las que han caído y estar presentes en este gran evento para que se haga justiciaMartha.





No vamos a ir a trabajar porque el señor gobernador ya nos dio el permiso y con gusto apoyamos para que se haga justicia

Martha.

Sí ya estamos listas para mandar un mensaje a los agresores, de que unidas podemos hacerles frente, que se den cuenta que no estamos solas y que somos más las que queremos convivir en paz, y así como hay esos anuncios ”espacio libre de humo”, debe de haber otros que digan “espacio para mujeres libre de ataques

Paulina.

Estudiante de preparatoria, señala que ella ha vivido en medio de vejaciones, gritos y golpes, pero no para ella, sino para su madre porque su padre la tiene sometida a lo que él diga.





Este lunes vamos a desafiar a mi papá, mi hermano ya está de acuerdo, lo vamos a abandonar, nos vamos primero a casa de una compañera de trabajo de mamá que nos dará por lo pronto alojamiento y luego poco a poco veremos dónde vivir

Estudiante de preparatoria





Advierte que desde hace tiempo le han pedido a su mamá que ya no permita tantos gritos y golpes.





Ella tiene una cicatriz de quemadura en un brazo porque mi papá le echó el café hirviendo, nunca quiso denunciar y una noche que fuimos a presentar una denuncia porque la había golpeado, no nos atendieron porque no tenía marcas y hasta la regañaron porque llevaba una menor. Yo estaba en secundaria y la acompañé

Estudiante de preparatoria





Dice que tienen la fortaleza para decir “ya basta” y su lema de este nueve es “nosotras sí nos movemos”.





Mi mamá y su compañera de trabajo no acudirán ese día a la oficina, todas nos vamos a concentrar en casa de esa buena amiga para definir el futuro de mamá y mi hermano por supuesto estará con nosotras. El nueve nunca lo olvidaremos, ni a quienes lo han organizado porque nos mandaron la fortaleza para decirle a los hombres machistas como papá de ya basta

Estudiante de preparatoria





Voces femeninas

Este 9 de marzo las mujeres se rebelarán ante la violencia y el sistema que ha tratado de invisibilizar la lucha contra el patriarcado que lleva milenios.

Un día sin mujeres

En Sinaloa la Secretaría de Economía calculó que se perderán unos 600 millones de pesos por el paro de mujeres el próximo lunes.

