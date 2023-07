Jumapam deja obra inconclusa en el Infonavit Alarcón

Mazatlán, Sin.- Desde hace cinco meses la Jumapam realizó trabajos de rehabilitación de drenaje en el Andador Jilguero ubicado en el Infonavit Alarcón. La falla quedó solucionada, pero los trabajadores ya no regresaron a recoger los escombros.

"Desde que vinieron hace como cinco meses dejaron todo este cochinero ahí, al principio dijeron que no podían encementar porque se podría presentar otra falla, pero hasta la fecha ya no volvieron, cinco meses y no vienen a concluir los trabajos, ya es un abuso, el Infonavit Alarcón está en el olvido", comentó Benjamín Luna, vecino del Andador Jilguero.

Aseguró que en el pozo que rellenaron con arena, ubicado en el Andador Jilguero, han ocurrido accidentes, como el de una señora que se quedó atascada en el lodo que se generó con las recientes lluvias.

"Una señora se atascó ahí hace unos días y se estaba enterrando por todo el lodo que había, estaba pidiendo auxilio y gritando de lo desesperada que estaba porque no podía salir, además de que en la calle, al ser de terracería, las lluvias han dejado mucho lodo y nos ha tocado ver cómo se atascan las motocicletas y las bicis", añadió el vecino.

Además del lodo, otro de los motivos por el que los habitantes del asentamiento se encuentran molestos, es por el escombro que dejaron en el andador los trabajadores de la paramunicipal.

"Dejaron escombro ahí, solamente arreglaron a medias y ni les preocupó todo el desastre que dejaron, aquí a un lado también la aplicaron igual, se han colgado con todos los trabajos que han hecho a medias".

Foto: Efrén Palacios | El Sol de Mazatlán

Problema añejo

Los habitantes del infonavit Alarcón también denunciaron que desde hace más de un año Jumapam dejó otra obra inconclusa en el área, pues demolieron parte de una unidad deportiva que se encuentra en el lugar, lo que provocó que se deteriorara más de lo que estaba.