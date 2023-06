Dejan obra inconclusa en el fraccionamiento Puesta del Sol en Mazatlán

Mazatlán, Sin.- Los habitantes del andador Autogestión, ubicado en el fraccionamiento Puesta del Sol, a la altura del jardín de niños José Vasconselos, reportan que desde hace más de 6 meses Jumapam dejo sin concluir una obra.

"Jumapam vino a reparar la fuga, y lo hizo, solo que partió una parte de calle, y ahora no han regresado desde finales de diciembre para repararla, tenemos más de medio año viviendo así, todo el escombro, y el cochinero ahí quedó, lo dejaron a medias, solo repararon, dijeron que volverían, pero no lo hicieron", comentó Martha Morales, vecina del lugar.

Fue a finales del mes de diciembre cuando la junta de agua potable acudió a reparar una fuga de agua abriendo un tramo de la calle, dejándolo completamente intransitable para los vehículos que circulan por el lugar.

"Algunos carros batallan para pasar por aquí, porque las calles son muy angostas, a eso se le tiene que agregar ese pedazo de calle que dejaron sin terminar cuando vinieron a reparar una fuga de drenaje, no se puede pasar bien, algunas veces los carros no pasan, otros no se pueden estacionar porque se les quita un tramo de calle", añadió la vecina.

Aurora Villeda, quien vive a un costado del jardín de niños José Vasconselos, asegura que en múltiples ocasiones, varios vecinos se han puesto de acuerdo para reportar la problemática, pero hasta la fecha siguen sin ser atendidos por la paramunucipal.

"Ya no queremos nada extraordinario, solo que terminen la obra, varias veces hemos reportado el problema, y nunca han venido, varios vecinos de aquí han llamado, pero no obtienen respuestas de jumapam, es necesario que esa obra concluya, porque quita mucho espacio en el andador", Comentó Aurora.